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女大生被包養3年！「乾爹身份」曝光　崩潰喊：不想放手

▲原PO被一名大叔包養，但後來卻「愛上對方」，在發現大叔身份是「朋友的爸爸」時，更讓她崩潰直呼「不想放手」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO被一名大叔包養，但後來卻「愛上對方」，在發現大叔身份是「朋友的爸爸」時，更讓她崩潰直呼「不想放手」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-11 15:01:51

一名女大生發文，表示自己在打工的時候認識一名大叔，而當初以一個月兩萬塊的代價被對方包養，豈料後期女大生卻「愛上大叔」，在發現大叔身份是「朋友的爸爸」時，更讓她崩潰直呼「不想放手」。

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該名女網友在《匿名公社》發文，表示她高二在快炒店打工時，認識一位溫文儒雅的大叔，讓從小沒有爸爸的她感到很安心，「當初以一個月兩萬元的代價，一個星期見面一兩次，並不是每次都會發生關係」。

原PO說，有時候對方只是帶她逛逛街，或是在套房聽他訴苦而已，「但慢慢的，我發現我有點愛上他了」。她說，在考上大學的時候，對方曾想跟她終止關係，因為他女兒也跟原PO考上同一間大學，「他怕會因此出現問題，後來因為我死纏爛打和瘋狂哭窮下，他才勉強答應繼續下去」。

▲原PO被一名大叔包養，但後來卻「愛上對方」，在發現大叔身份是「朋友的爸爸」時，更讓她崩潰直呼「不想放手」。（示意圖／ NOWnews資料照）
▲原PO被一名大叔包養，但後來卻「愛上對方」，在發現大叔身份是「朋友的爸爸」時，更讓她崩潰直呼「不想放手」。（示意圖／ NOWnews資料照）
原PO接著說，雖然自身家庭狀況是不好過，但這幾年對方給她的錢，有一部分被她存起來了，因此就算分手，她也依然可以活下去，「但我不想結束的原因，其實是因為我不想失去他」。

原來是因為最近好友的爸爸來幫他們搬家，這時原PO發現「他居然是包養我快三年的乾爹」，發現他身份是好友的爸爸的時候，她很震驚，對方看起來也嚇到了，「但我們很有默契的裝作不認識，幸好朋友也沒察覺到異樣」，但對方後來卻傳訊息要分手，讓她不知怎麼辦，「我很傷心，我也知道這樣很不道德，但我真的不想放手」。

貼文一出，掀起熱議，「妳還年輕！來日方長......」、「該放手就放手，畢竟對方已經明確表明過分手，記住強摘的瓜不甜，硬是要抓住最後什麼都沒有」、「對方給承諾？可能毀掉對方家庭，妳可以？」、「夢醒了沒」、「簡單來說就是愛上了一個不能愛的人」。（編輯：郭佩蓉）

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