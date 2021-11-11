女大生被包養3年！「乾爹身份」曝光　崩潰喊：不想放手

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原PO說，有時候對方只是帶她逛逛街，或是在套房聽他訴苦而已，「但慢慢的，我發現我有點愛上他了」。她說，在考上大學的時候，對方曾想跟她終止關係，因為他女兒也跟原PO考上同一間大學，「他怕會因此出現問題，後來因為我死纏爛打和瘋狂哭窮下，他才勉強答應繼續下去」。
原PO接著說，雖然自身家庭狀況是不好過，但這幾年對方給她的錢，有一部分被她存起來了，因此就算分手，她也依然可以活下去，「但我不想結束的原因，其實是因為我不想失去他」。
原來是因為最近好友的爸爸來幫他們搬家，這時原PO發現「他居然是包養我快三年的乾爹」，發現他身份是好友的爸爸的時候，她很震驚，對方看起來也嚇到了，「但我們很有默契的裝作不認識，幸好朋友也沒察覺到異樣」，但對方後來卻傳訊息要分手，讓她不知怎麼辦，「我很傷心，我也知道這樣很不道德，但我真的不想放手」。
貼文一出，掀起熱議，「妳還年輕！來日方長......」、「該放手就放手，畢竟對方已經明確表明過分手，記住強摘的瓜不甜，硬是要抓住最後什麼都沒有」、「對方給承諾？可能毀掉對方家庭，妳可以？」、「夢醒了沒」、「簡單來說就是愛上了一個不能愛的人」。（編輯：郭佩蓉）