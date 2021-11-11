男大生腦壓逐漸下降 母探視不敢喚名：捨不得兒醒來太痛
宋姓男大生被瑪莎拉蒂3名惡煞打到腦出血昏迷，宋母今（11日）上午前往加護病房探視兒子，醫生表示要等腦壓降下來，才能逐漸停掉鎮定劑、拔掉呼吸器讓宋同學自主呼吸。下午院方傳來好消息，男大生腦壓指數從最高的20下降到13~15之間，「一切正往好的方向發展」。宋母卻擔心的說：「我不敢叫他，怕他醒來會太痛！我捨不得！」
記者顏幸如/台中報導
2021-11-11 15:08:30｜2021-11-11 15:08:59
宋母今進入加護病房探視時，由台中榮總神經醫學中心主任沈炯祺親自解說，他表示患者到院時硬腦膜上出血，腦部血塊很大，經緊急開刀處理，斷層掃描顯示血塊清理得很乾淨，擔心患者甦醒較為躁動，目前使用鎮定劑控制，他表示宋同學腦壓依舊很高，「這一周仍是危險關鍵期，至少還要2~3周，等病況比較穩定才可以出加護病房。」
下午沈炯祺再傳來好消息！他說，宋同學開刀後，腦壓指數曾飆到最高20，昨天開始腦壓逐漸下降，今天已經下降到13~15之間。他說，只要腦壓逐漸下降，他們就會開始減藥、拔除呼吸器，讓宋同學清醒後自主呼吸，再評估腦部受損狀況，繼續下一階段的復健治療。
宋母說，她看到躺在加護病房內全身插滿管子的兒子，心好痛！「我不敢叫他，怕他醒來會太痛！我會捨不得！」她希望兒子好好休息，不要回憶那些恐怖的畫面，趕快好起來。