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爸媽下跪道歉　美女主播轟海神惡少：有沒有感覺羞恥？

▲張齡予（右圖）談海神惡少案。（圖／翻攝畫面、張齡予臉書）
▲張齡予（右圖）談海神惡少案。（圖／翻攝畫面、張齡予臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-11-11 15:06:14｜2021-11-11 15:40:01

就讀台中逢甲大學的宋姓男大學生，日前開車不慎與一輛瑪莎拉蒂「海神」擦撞，遭到3名惡少打到昏迷，目前在加護病房搶救。瑪莎拉蒂車主的兒子張姓男子，被起底是彰化富二代，父母今（11日）到醫院下跪、痛哭道歉，對此，主播張齡予怒轟富少：「真的不知道他本人有沒有感覺羞恥...」

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▲海神惡煞媽「下跪道歉」。（圖/翻攝畫面）
▲張男父母下跪道歉。（圖／翻攝畫面）
▲台中海神惡煞的正面曝光。（圖／翻攝自記者爆料網）
▲張男正面曝光。（圖／翻攝記者爆料網）
張齡予在臉書發文，悲傷地說，濫打人的富少早有暴力前科，但家人沒有及時、積極找出孩子的行為是否有身體或心理問題，防患未然。聽到張母說「他真的一時衝動，年輕人就是這樣」，張齡予認為父母不能這樣自欺、放任孩子，甚至給了豪車卻沒法控管兒子的交友、生活環境，讓他行為偏差，越來越囂張，最終導致悲劇。

「喝酒上路已經不可容忍，遇到行車糾紛，還把人打到顱內出血，這不是媽媽一句話『他真的是一時衝動、年輕人就是這樣』可以說明」，張齡予說重話：「失職的父母，不管賺再多錢，都是枉然。」

▲張齡予認為富少父母不能自欺欺人。（圖／張齡予臉書）
▲張齡予認為富少父母不能自欺欺人。（圖／張齡予臉書）
對於張男父母代兒謝罪，張齡予看不下去，「一個已經成年的人，做錯事要爸媽出面道歉、下跪，真的不知道他本人有沒有感覺羞恥...」怒批行兇者「自以為自己是社會人懂社會事，但其實不是像你想像的『各人造業各人擔』，人的一言一行不可能跟家族切割，也都會影響到別人，自己不要臉也不要連累到無辜的親朋好友」，盼大家警惕。（編輯：楊穎軒）

▲張齡予全文。（圖／張齡予臉書）
▲張齡予全文。（圖／張齡予臉書）
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