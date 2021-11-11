獨／王必勝拆彈失敗變渣男 名嘴曝他最後「關鍵解藥」
衛福部醫福會執行長王必勝外遇小15歲林姓護理師（林女），他第一時間趕緊否認，直言自己不會那麼白目，怎料一陣子後又親口證實2人確實有「不適當、不應該」的關係，對此，資深媒體人、名嘴許聖梅並不買單，她接受《NOWnews今日新聞》訪問時，強調王必勝已經錯過「拆彈」的關鍵時刻，如今走到人人撻伐的關頭，還是妻子尤香玉救他「最後一命」。
記者侯家瑜/台北報導
2021-11-11 15:44:26｜2021-11-11 16:33:10
王必勝近日與妻子尤香玉接受周刊專訪，尤香玉坦言確實被此事傷得很深，自己目前也還沒有原諒王必勝，至於婚姻後續，她則強調：「那是我的隱私，我也沒有義務告訴我不認識的人。」事實上，王必勝自去年率隊前往武漢接回2架台灣包機、隨後又擔任指揮官，在疫情上幫助台灣不少，被大讚是「拆彈專家」，如今卻因外遇風波而重挫形象，王必勝強調，這一次他要拆的，是自己造成的炸彈。
不過許聖梅認為，王必勝已經錯過了「拆彈」的關鍵時刻，即認錯的第一時間：「台灣社會對名人犯錯是有很大的包容性的，不論是外遇、吸毒、殺人或是詐欺，但不太能接受說謊，尤其是睜眼說瞎話，看看有多少烈士死在沙灘上成為笑柄？」
許聖梅表示既然王必勝是拆彈專家，卻解不開身上的炸彈，第一時間竟然還用「我沒有這麼白目」回應，認為王必勝根本小看綁在他身上炸彈的威力，且最後幫忙他拆掉身上炸彈的人，還是他的妻子尤香玉：「這事件給大家很多警惕，生死關頭還是牽手能救你一命，稱呼太太是『牽手』應該不算封建吧？」
王必勝起初稱與緋聞女「林女」只是認識多年的老同事，因為非常熟識，所以偶爾會約出去吃飯、走走，同時強調林女的小孩，是對方與前男友所生而非與自己。許聖梅日前也在節目上透露，自己已經看過林女女兒的照片，直呼：「人家說女孩大多長得像爸爸，等女孩再長大點，應該是不用驗DNA了。」隨後王必勝受訪時又說會尊重孩子，並未正面說明自己與孩子的關係。