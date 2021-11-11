暴雪造成逾5.8萬座農業設施受損！遼寧省促「生產自救」
反聖嬰現象連續第2年，北半球迎來強烈寒流，中國東北、內蒙古地區更因氣溫劇烈下降，大面積降雪破了歷史紀錄。根據《人民日報》報導，遼寧省在11月7日至9日出現罕見的特大暴雪及寒潮，依據《遼寧省氣象災害評估方法》，被評為一級暴雪災害，屬最嚴重級別。初步調查顯示，截至11月9日為止，遼寧全省設施農業受災面積9.16萬畝、受災設施58291棟，主要集中在中西部地區，全省畜牧業受災養殖場（戶）4836個，倒塌畜禽舍面積349.3萬平方公尺。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-11-11 15:11:17
由於中國多地近日都出現「菜比肉貴」的現象，糧食、特別是綠葉蔬菜的供應短缺已時有所聞，這波暴雪無疑是雪上加霜。遼寧省10日召開全省農業救災工作視訊會議，部署各地全力開展生產自救，及早恢復生產，最大限度減少因災損失，保障「菜籃子」產品供應，穩住農業基本盤，守好「三農」基礎。
遼寧省官方在會議中要求，各地要抓住未來幾天天氣轉好的時機，全力開展生產自救，力拚在10天內修復棚架、15天內覆蓋棚膜，確保棚室恢復正常生產。至於養殖戶也要把握時間修好倒塌的畜禽舍，協調生產企業保障飼料、獸藥供應，減少畜禽因災發病和死亡。
會議中並強調，務必要做好動態監測，防止一般農戶「因災致貧」、脫貧戶又「因災返貧」。遼寧省也正在著手研究受災設施農業貸款貼息政策，各地也將加緊制定相應金融支持政策。
在連日暴雪之後，根據中國氣象網站指出，11日起一連3天，中國大部分地區降雨稀少，只有黑龍江東北部局部地區有中到大雪，12日東北地區的降雪將徹底結束，西南地區多是小雨或陣雨天氣；氣溫方面也將逐步緩慢回升。