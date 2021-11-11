宋姓男大生仍昏迷！會否留下後遺症？醫坦言先求保命

宋姓男大生因車輛擦撞糾紛，當街被瑪莎拉蒂3名惡煞打到腦出血昏迷，案情引發高度關注。宋姓男大生至今仍昏迷未醒，對此，宋姓男大生媽媽表示兒子在藥物控制下腦壓有降下來，但未來5到7天是關鍵期，度過後才能存活下來。至於會否有後遺症？台中榮總神經醫學中心主任沈炯祺坦言難說，目前只能先求保命。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 16:03:36
宋母今進入加護病房探視時，由台中榮總神經醫學中心主任沈炯祺親自解說，他表示患者到院時硬腦膜上出血，腦部血塊很大，經緊急開刀處理，斷層掃描顯示血塊清理得很乾淨，擔心患者甦醒較為躁動，目前使用鎮定劑控制，他表示宋同學腦壓依舊很高，「這一周仍是危險關鍵期，至少還要2~3周，等病況比較穩定才可以出加護病房。」
而宋母下午3點最新出面說明時，提到兒子病情則表示未來5到7天是關鍵期，度過才知道是否能夠存活。而在事發後，兒子完全沒有清醒過，一句話都說不出來，看起來像是仍深陷在恐懼之中。
至於未來腦部會否留下後遺症，根據《聯合新聞網》報導，沈炯祺坦言目前只能先求保命，會否有後遺症還很難說。而今天下午宋姓男大生的腦壓已經下降到13~15之間，沈炯祺表示只要腦壓逐漸下降，就會開始減藥、拔除呼吸器，讓宋同學清醒後自主呼吸，再評估腦部受損狀況，繼續下一階段的復健治療。（編輯：倪浩軒）