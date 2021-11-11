亞洲永續供應循環經濟會展　科技環保驚豔開場

疫情逐步解封後，高雄陸續有重大展覽、會議登場， 「2021 TASS亞洲永續供應+循環經濟會展」即日起至11月12日在高雄展覽館登場，大會以「淨零排放、再生能源、永續金融」三大主軸展開，透過5G創新科技揭開新一代會展4.0智慧場館科技、低碳、創新的嶄新格局，讓會展場館也可以很科技、很環保。高科大則以專館的形式，規劃四大主題，展現多項亮點研發成果。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-11 15:23:36
高雄展覽館在經濟部技術處支持下，透過資策會整合國內10家網通業者能量，成為國內第一座擁有5G專網的國家級智慧會展場館。經濟部政務次長曾文生10日在會展開幕式中，親身體驗5G科技新魔力。透過全台第一套「5G瞬傳門服務」，運用4K真人影像全息成像系統，在雲端現身致詞，讓台北、高雄兩地與會貴賓「異地共演」，透過瞬轉門擬真互動。
高科大在今年的TASS展以專館的形式，規劃「教育品質、師生團隊、永續生活、社會參與」四大主題。多項亮點研發成果包括有「高效潔淨能源轉換與儲存系統」、「馬達用電量測、節能效益智能評估及數據可視化」、「適用於離岸風電的自主導航無人船」、「海洋空拍與影像技術」、「可控制葉片偏轉之垂直軸海流發電渦輪機」等，均為永續供應及循環經濟提供優良的解決方案。
在今年的技術媒合會上，高科大發表「氮摻雜碳/金屬複合物之製備方法」，由高科大機械系助理教授李純怡、化材系助理教授潘俊仁合力研發。本項發明特色為提供一種金屬空氣電池之陰極觸媒的製備方式，使金屬空氣電池擁有高循環壽命。其相關應用即為「高效潔淨能源轉換與儲存系統」，以高效率的氫氣產生技術用來發電，是潔淨電化學能轉換與儲存的解決方案，對居家應用來說非常地有效率且安全。
另一項展出「適用於離岸風電的自主導航無人船」，則是源自於離岸風電產業發展後，考量海上維修作業均需出動風機維修人員與航海人員，因此發展無人駕駛船之技術，運用類似GPS定位的RTK實時動態定位系統，結合光學雷達來主動式避障，使船隻能駛往指定的起數個目的地。RTK實時動態定位系統也獲得教育部技專校院「第16屆數位訊號處理創思設計競賽」軟體與嵌入式平台應用組第一名殊榮。