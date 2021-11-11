中市違法日租套房 議員要求揭露地點警示

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蔡耀頡表示，除了目前合法的防疫旅館，民眾如有居家檢疫需求，他的家人如以入住日租套房為替代方案，但中市府對日租套房並無相關的管理作為，目前為止日租套房共開罰37間，然這些違法的日租套房經一次裁罰後市政府就無後續監督改進作為，民眾仍可於各大訂房網站下訂入住。
蔡耀頡指出，市政府視民眾生命財產安全於無物，日租套房就是有消防安檢不合格或其他尚須改進的問題才未合法，開罰後就無後續作為，未協助業者檢討改進，也未規定業者要限期改善，更有甚者業者只要更改名稱、負責人即可東山再起重起爐灶，假設將來事情發生，責任歸屬問題到底在誰？
蔡耀頡呼籲，市府多為民眾權益著想，人民的生命財產安全是絕對不能妥協，並要求限期揭露日租套房地點，訂房網站的警示，訂定相關日租套房的管理規定等措施，讓民眾避開不安全的日租套房，也可避免業者以換湯不換藥的方式繼續違法經營，損害民眾權益。
觀旅局長韓育琪表示，截至(10)日，台中市有41家居家檢疫替代所(防疫旅宿)，房間數2634間，觀旅局持續積極媒合旅館成立居家檢疫替代所，目前尚有4家申請中，預估11月底前將可增加近300間房；另為保障遊客住宿安全，觀旅局持續加強稽查日租套房並依法裁處，對於經裁處仍繼續經營者，除再裁處10萬至50萬元，也將停止供水供電。
觀旅局說，針對查獲違反發展觀光條例，並勒令歇業的非法旅宿(日租套房)，均定期更新名單公布於官網供消費者查詢，並不定期派員稽查；另有關居家檢疫替代所，觀旅局已於「交通部觀光局-台灣旅宿網」、「台中市政府官網-台中防疫專區」及「台中觀光旅遊網-防疫旅宿專區」等網站公開相關資訊，供民眾上網查詢各替代所名稱、行政區、房型、房價等資訊，並依需求洽各替代所訂房。