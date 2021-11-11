中市違法日租套房 議員要求揭露地點警示

春節假期逼近，民眾回台的防疫需求，目前現行的防疫旅館，台中市準備好了嗎？今 (11) 日市議員蔡耀頡質詢表示，有關旅館的數量、資訊應該要以更公開易找的方式揭露，貼近民眾需求。觀旅局說，持續積極媒合旅館成立居家檢疫替代所，目前尚有 4 家申請中，預估 11 月底前將可增加近 300 間房。

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蔡耀頡表示，除了目前合法的防疫旅館，民眾如有居家檢疫需求，他的家人如以入住日租套房為替代方案，但中市府對日租套房並無相關的管理作為，目前為止日租套房共開罰 37 間，然這些違法的日租套房經一次裁罰後市政府就無後續監督改進作為，民眾仍可於各大訂房網站下訂入住。

蔡耀頡指出，市政府視民眾生命財產安全於無物，日租套房就是有消防安檢不合格或其他尚須改進的問題才未合法，開罰後就無後續作為，未協助業者檢討改進，也未規定業者要限期改善，更有甚者業者只要更改名稱、負責人即可東山再起重起爐灶，假設將來事情發生，責任歸屬問題到底在誰？

蔡耀頡呼籲，市府多為民眾權益著想，人民的生命財產安全是絕對不能妥協，並要求限期揭露日租套房地點，訂房網站的警示，訂定相關日租套房的管理規定等措施，讓民眾避開不安全的日租套房，也可避免業者以換湯不換藥的方式繼續違法經營，損害民眾權益。

觀旅局長韓育琪表示，截至 (10) 日，台中市有 41 家居家檢疫替代所 ( 防疫旅宿 ) ，房間數 2634 間，觀旅局持續積極媒合旅館成立居家檢疫替代所，目前尚有 4 家申請中，預估 11 月底前將可增加近 300 間房；另為保障遊客住宿安全，觀旅局持續加強稽查日租套房並依法裁處，對於經裁處仍繼續經營者，除再裁處 10 萬至 50 萬元，也將停止供水供電。