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傳唐吉訶德二店選址光華商圈　專家分析「沒辦法的選擇」

▲日本連鎖零售業者唐吉訶德，外傳將於光華商場周邊開設二店。（圖／記者賴志昶攝）
▲日本連鎖零售業者唐吉訶德，外傳將於光華商場周邊開設二店。（圖／記者賴志昶攝）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-14 11:01:00

日本連鎖零售業者唐吉訶德，在今年1月於西門町開設台灣首店後，外傳將於台北市八德路一段、光華商場周邊開設二店，引起各界討論。對此，專家分析，該店本身營業面積太大，因此在台北展店本身就比較困難，會選擇光華商場周邊也是「沒辦法的選擇」。至於進駐能否為周邊店家帶來效益，還是要回歸商圈基本面。

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唐吉訶德二店落腳光華商場有優勢

針對唐吉訶德二店落腳光華商場，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，唐吉訶德定位低價、庶民，二店落腳在八德路一段，可以結合光華商場三創園區的客源，以及文創園區的文青、家庭人潮，也近北科大，有大量學生客群，都符合唐吉訶德的市場定位；在交通上，有北捷忠孝新生站，藍線黃線交會，近市民大道和建國北路的交通要道，可銜接高速公路，方便北北桃民眾，一解未能出國的渴望。

住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨則說，唐吉訶德二店選址光華「這是沒辦法的選擇」過去在還沒進駐台灣前，就有傳聞唐吉訶德要在東區永福樓展店，但礙於該棟樓層老舊難以改建，才因此作罷，之後選擇到西門町。

徐佳馨分析，唐吉訶德這次選擇光華商場周邊的新商業大樓，也是希望新店面能帶來新氣象，由於他們的營業面積大、又有樓地板沉重等問題，因此在台北展店的選擇本來就不多。不過唐吉訶德選在光華商場展店，還是具有優勢，除了本身客群與光華商場的年輕消費族群類似，未來等到觀光逐漸開放後，也能藉由光華商場本身的知名度，吸引到觀光客前來消費。

展店後能否帶動商圈？業者有期待也有保守

唐吉訶德展店後，為周邊商圈能帶來多少效益，也是周邊店家最關心的事情。徐佳馨認為，這部份還是要看商圈本身如何經營，以西門首店的情形來看，唐吉訶德的人流加成僅在開幕前期，之後能否留住人潮，還是要看整個商圈的基本面。

對於唐吉訶德即將進駐，光華商場內有部份業者是樂觀以待。一間商家的業務說，近期因為疫情緣故，再加上電商崛起，逛街人潮確實沒那麼踴躍；對於唐吉訶德進駐他們是抱持著有部份期待，希望能讓學生族群假日多個理由來逛光華。

不過，也有商家是持保守態度。一位商場內部商家說，沒收到唐吉訶德要進駐的消息，是否真的會帶動人潮，還是要在它設點後再來判斷，目前不便多做評論。

至於周邊行人如何看待唐吉訶德進駐呢？一位男性上班族說，本身是知道唐吉訶德，也有聽說他們要來展店，但不太會特別因為唐吉訶德來光華。另一位年約三十多歲的女性民眾則說，通常是有購物需求，才會特別來光華逛逛，本身對唐吉訶德並沒有特別期待。

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