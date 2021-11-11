兒仍未醒！男大生母最新出面喊話惡煞：你們還有人性嗎
宋姓男大生因車輛擦撞糾紛，當街被瑪莎拉蒂3名惡煞打到腦出血昏迷，案情引發高度關注。宋姓男大生母親今（11）日下午3點再出面對記者說明心情，控訴事發後從未接到對方任何消息，直言「道歉有什麼意義？」
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 15:39:07
宋母表示，事後經過已經5天了，完全沒見過主嫌或主嫌家人，沒接到任何消息，如今對方突然說要道歉，宋母直言「道歉有什麼意義嗎？到底目的是什麼？」更強調自己兒子當初也是拼命跟對方道歉，結果卻被打得半死。「如果道歉能還我健健康康的兒子，我原諒你們。但根本是於事無補」。
對於法院已經裁定3人羈押，宋母則認為希望能在判決的時候看到「滿意的答案」，讓大家知道社會還是有公理的。
而宋姓男大生的最新狀況，宋母表示在藥物控制下腦壓有降下來，但未來5到7天是關鍵期，度過才知道是否能夠存活。而在事發後，兒子完全沒有清醒過，一句話都說不出來，看起來像是仍深陷在恐懼之中。
對於事發後立即又有4人被找來助陣，宋母質疑對方背景不單純，「否則警察一開始為何那麼消極？」更控訴對方就是幫派份子。對於警方已經做出懲處，宋母表示沒有看法，只希望能還大家一個公道。
而張男母親想要見面道歉，宋母則回答「天下父母心」，直言現在與張母見面也只是讓自己心更痛而已。（編輯：倪浩軒）