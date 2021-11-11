柯文哲資深隨扈　再遭議員爆料「差旅費亂報公帳」

台北市長柯文哲身邊的資深隨扈陳文鐘，遭到週刊媒體爆料，不僅對外自稱「市長秘書」與民間企業喬事情，參與民眾黨相關行程時，不只向黨申報旅費，甚至還以隨扈名義向北市警察局請領第二筆旅費支出。對此柯文哲雖然表示交由警察局調查，不過民進黨台北市議員簡舒培再爆料，陳文鐘是四名市長隨扈中差旅申報次數最多的，且有超過八成的差旅都並非陳文鐘的執勤日。
記者丁上程／台北報導
2021-11-11 15:40:48
簡舒培在市政總質詢時指出，陳文鐘從2016年至2020年間，申請差旅費的次數是四名隨扈中最多的。其他三名隨扈申請的次數僅5至7次，不過陳文鐘卻多達24次。簡舒培更揭露，陳文鐘申報差旅費的時間，24次中有20次是班表上「未執勤」的假日，更有其中15次市長無公開行程。
對此台北市長柯文哲則回應，陳文鐘是市長隨扈，許多不公開行程或非市政行程，隨扈為保護市長安全，仍要跟隨進行相關維安。不過此時簡舒培則再指出，依規定隨扈在勤務期間必須配戴槍械，陳文鐘與仁愛路派出所的「領槍紀錄」，陳文鐘多次申報差旅費的時段並未向派出所領槍，遭質疑到底是維安活動還是參與黨務活動？
對此柯文哲似乎被問到語塞，只能轉而批評總統蔡英文。柯文哲也反問簡舒培，指出蔡英文在罷免陳柏惟期間，為陳柏惟站台期間，維安人力是由誰出錢？簡舒培則表示，柯文哲身為台北市長，就她所知包含前市長郝龍斌以及其他縣市首長在內，只要非公務行程，隨扈的相關差旅費就是自掏腰包，不會用人民的納稅錢支應。最後柯文哲也允諾會責成相關單位進行調查。