駁空降中二　林靜儀大酸朱立倫：你之前也不是在地

中二選區立委補選，國民兩黨人選皆已出爐。國民黨主席朱立倫呼籲民進黨不要再空降候選人，被民進黨徵召的林靜儀反酸「朱立倫之前也不是在地」。擔任競選總部主委的前市長林佳龍說，自己來台中17年，很感謝台中人給他歷練的機會，並說自己參選2勝2敗也很好，鼓勵陳柏惟的用意相當明顯。
記者顏幸如/台中報導
2021-11-11 16:12:12
林靜儀說，自己15歲考上台中女中，一路在台中讀大學、工作行醫，大半輩子都在這裡，對於朱立倫指她和陳柏惟是空降部隊，林靜儀說：「我以台中人的立場，非常感謝柏惟這個年輕人願意來台中打拚。」她並打臉桃園市長屆滿後、參選新北市長的朱立倫，「朱主席之前也不是在地選舉啊！」
從台北移民到台中的林佳龍也說，自己在台中17年，「很感謝台中人給我歷練的機會，參選2勝2敗，有輸有贏也是很好。」他邊說邊轉頭看一旁的陳柏惟，似有鼓勵年輕人之意。
林靜儀競選總部上午召開第一次決策委員會，由林佳龍主持，除了民進黨台中市黨部主委李天生、中二選區6位議員到齊，陳柏惟、基進黨組織部主任李雨蓁等人也參與。針對外界指此役是林佳龍與盧秀燕市長選舉的延長賽，林佳龍重申：「我目前沒有任何參選規劃，鼓勵民進黨優秀人才做好準備、全力衝刺！」
林佳龍說自己接到林靜儀電話：「她希望我扮演桶箍、把大家聚起來打漂亮勝仗，我覺得這場重要的選戰，不能置身事外。」他並以台語諧音形容，靜儀就是正義的化身，他要一起為正義（靜儀）發聲。
對於國民黨台中市黨部主委林敏霖在中央確定徵召顏寬恒後，以「功成身退」提出辭呈，民進黨台中市黨部主委李天生認為國民黨內充滿矛盾，看得人一頭霧水：「失敗這方的我還在，罷免成功的主委卻辭職，這很值得玩味。」