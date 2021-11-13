超商推巧克力大賞！濃厚威士忌PK梅酒香 沒吃過就落伍了
入冬首波冷空氣報到，各地氣溫下探推動「冬日暖心商機」，超商業者看好消費者需求，紛紛推出巧克力大賞活動，全家導入10國、近50款異國人氣巧克力，統一超商今年囊括了50多種節令限定巧克力，要來擄獲「螞蟻群」的芳心。
記者劉雅文／台北報導
2021-11-13 10:00:00
全家推10國聯軍巧克力戰隊大比拚，要用高純度巧克力來搶市，其中有來自西班牙的Trapa 85%、Trapa 95%高純度黑巧克力、法國知名松露巧克力品牌Mathez所推出松露造型巧克力，以及100%使用台灣在地可可豆所製成的「全家」自有品牌FamilyMart Collection 70%台灣花生巧克力、70%金牌黑巧克力，讓消費者不出國也能品嚐各國巧克力。
另外想要品嚐「加料」巧克力，這回還推出了「Anthon Berg烈酒巧克力」，使用威士忌、伏特加、利口酒、澄酒、白蘭地等5種原廠的名酒注入巧克力中，口味香醇濃烈，限量500組，獨愛「酒款」巧克力的民眾，可得把握機會搶購了。
另外，「全家」私品茶與永豐餘生技也聯名推出的三款熱銷熱飲桂圓紅棗海燕窩、黑糖薑茶、濃仙草飲；而暖手又暖胃的溫罐商品同樣登場，看準今年冷冬所帶來的溫暖商機，預期將帶動相關品類業績成長一成。
7-ELEVEN今年也打造了巧克力大賞，囊括了50多種節令限定巧克力，要來擄獲「螞蟻群」的芳心。為了增加話題性，今年7-ELEVEN特別推薦多款「網美打卡」巧克力，其中，熱度最高莫過於首賣「黑金版大金沙」，精美包裝成為送禮好選擇，更是不少金沙鐵粉必嚐的好味道。
另外，還有「OREO巧克力蛋」，經典的藍白銀配色，造型可愛又保有經典風味，也是螞蟻們手刀搶購的選項之一。
除了甜甜款之外，7-ELEVEN也首賣「GODIVA」醇享系列90%黑巧克力，透過不同可可比例的美食級巧克力，讓巧克力饕客愛不釋手。
另外，年終大人派對必備的酒心巧克力，今年也強勢回歸，其中網路討論熱度最高的就是OL最愛的「The CHOYA梅酒酒瓶造型黑巧克力」，爆漿酒心帶來意想不到的驚奇風味，不甜膩的黑巧克力遇上梅酒香，直接被圈粉。
除了酒心巧克力，這次也特別推創意食感巧克力，7-ELEVEN首次引進以甜點專賣店概念研發的比利時品牌「Desobry可可慕斯脆心黑巧克力」，巧克力中蘊含慕斯、脆餅等多層次口感，也是必買清單之一！
另外，飲品部分也特別推出又甜又香醇的「阿華田脆酷摩卡咖啡」，希望將香醇拿鐵咖啡濃厚風味，結合麥芽香氣的阿華田可可，為初冬飲品市場注入一股暖意。