跟騷法立法牛步遭批　內政部盼兼顧社會期盼與人權

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風傳媒報導，國民黨立委林為洲今天邀多名跨黨派立委和婦女團體共同召開「跟騷立法一言堂 民主進步限性別？」記者會，質疑執政黨對於補足社會安全網的承諾，認為跟騷法在立院提出草案迄今已過6年還沒完成三讀，「被害家屬的痛，政府懂嗎？」
對此，內政部警政署下午發布新聞稿回應，終結性別暴力是國際共識，也是防制跟蹤騷擾的立法初衷，內政部自民國105年起，前後10餘次邀集學者專家及婦女團體共同討論，立法院也辦理2場公聽會，各界意見均充分納入考量，並結合警政署實務經驗制定法案。
警政署說，本屆會期審議過程中，持續與各界代表諮詢溝通，滾動調整法案內容，希望兼顧社會期盼與人權保障。
因法案制定期間，各界訴求多元，警政署表示，若把警察當作解決疑難雜症的萬用靈丹，除範圍過度發散，更有可能讓違警罰法借屍還魂，侵害人權。
警政署說，為完善法案內容，已於108年就啟動防制跟蹤騷擾案件計畫，從實務執行獲取經驗，發現跟蹤騷擾主要源於行為人長期追求或占有不成，日積月累下對被害人造成危害，屬於性別暴力，所以內政部法案聚焦在性別暴力，並比照各先進國家模式將其視同犯罪。
同時，依據內政部法案，警察獲報跟蹤騷擾案件，便能啟動犯罪調查，對於當事人有利及不利事項一律注意，查有犯罪嫌疑除依法偵辦外，還能對行為人開立書面告誡，不會僅因行為人單方面否認與性或性別有關，警察就停止調查證據或不給予書面告誡。
此外，若被害人對於警察不開立書面告誡有意見，堅持提告，警察仍會將案件函送地檢署，讓被害人權益在偵查、審判程序中獲得保障。
警政署指出，依實務經驗，有80%的案件行為人經警察介入瞭解後即停止，為發揮過濾功能，善用司法資源，所以規定經警察給予書面告誡仍不停止者，被害人能向法院聲請保護令，以回應社會訴求。
法案最初由婦女團體倡議推動，警政署說，因近年發生多起跟蹤騷擾危害事件，也讓社會認識防範性別暴力的重要，內政部以「聚焦性別暴力案類」、「行為犯罪化」及「調查與即時保護併行」等原則制訂法案並函請立法院審議，希望透過跟騷法的制定與落實，走完性別暴力防制的最後一哩路。（編輯：李亨山）1101111