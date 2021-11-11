防堵社群平台賣東西逃漏稅　財部要修法納管

疫情加速宅經濟，網購消費更已習以為常，民眾除透過商家的官方網站，不少人也會透過臉書、IG及LINE等社群平台買東西或賣東西，也引發立委質疑在社群平台賣東西或團購，在沒有實名制，加上跨境平台未在台落地，國稅局根本無法掌握相關銷售資料，商家恐因此逃漏稅。對此，財政部長蘇建榮今（11）日表示已著手修法，要求賣家要揭露設立登記及統一編號，平台業者也要保存賣家交易資料，提供國稅局查核。
記者顏真真/台北報導
2021-11-11 16:55:44
民進黨立委林楚茵今日在立法院財委會質詢時指出，只要有交易就要繳稅，如果是以物易物，因無實質所得不用課稅，但現在看到臉書開放二手品交易，也不是以物以物，很多強調廠家直銷、低價清倉，根本不是二手品交換，國稅局是不是應該進行稽查。另外，她也發現有許多團購業者透過Line社群平台銷售，這是否也涉及逃稅，國稅局到底有沒有查？還是睜一隻眼閉一隻眼？
對此，財政部長蘇建榮表示「確實這一點我們注意到了」，特別有些商家利用這種平台銷售商品，國稅局也持續針對網路銷售蒐集資料。不過，林楚茵質疑以臉書來說。有的可能根本沒留下任何資訊，潛藏很多犯罪可能，有的賣家甚至可能是假的，臉書也不會主動配合調查，已違反稅捐稽徵法第30條規定，尤其沒有在台灣落地的跨境平台。國稅局真的查得到嗎？還是只是雷聲大雨點小？
財政部賦稅署長許慈美則補充，針對包括在臉書、LINE等網路平台的銷售交易，國稅局會透過主動蒐集及網路機器人過濾資料的方式，做為查核參考，對於社群平台也應提供相關資料給國稅局這部分，財政部也希望能修正營業稅法規定，讓他們提供平台交易賣家資料。蘇建榮說這部分已在修法程序當中，大概最近會預告。
至於修法方向，許慈美說明，在賣家部分，財政部要求要揭露設立登記及統一編號，也規範平台業者要保交易資料，當國稅局有查核需要時，都要依法提供。