新埔國小天花板整片剝落恐傷人　師生盼逾十年終改建

民國62年建校的板橋區新埔國小，校舍使用超過45年，部分教室的天花板整片剝落、鋼筋外露，經新北市議員周勝考等人多年的爭取，自104年起分2期進行校舍的整建工程；新北市長侯友宜今（11）日視察新埔國小校舍的整建工程，強調會提供學童安全開心的學習環境。
記者陳志仁／新北報導
2021-11-11 16:46:40
周勝考回憶指出，10多年前到新埔國小會勘時，曾用木棍敲打斑駁的天花板，石塊立即碎裂掉落，學校樓地板的水泥厚度有12公分，天花板脫落的水泥部分已達6公分，掉下來恐傷人，且經技師鑑定為海砂屋；不只是天花板，連走廊都可看電線跑出來，因此極力爭取預算改建教室、操場，及增建地下停車場。
侯友宜表示，新埔國小自104年起進行校舍整建工程，分2期改建，共拆除4棟老舊校舍，並興建2棟新校舍、操場及地下停車場，本次為第2期工程，總預算8.7億元，完工部分包含綜合大樓、地下停車場及操場；此外，地下停車場是第6座市轄結合智能科技管理的停車場，預計明年初開放營運。
工務局長詹榮鋒說，新埔國小建築物老舊且耐震能力不足，考量學童要上課，工程無法一次到位，只能分2期改建，2015年起推動整建工程，第1期預算3.6億，2018年3月完工，第2期2018年8月開工，拆除莊敬樓、忠孝樓、文德樓與舊自強樓4棟，新建普通教室、綜合大樓、綜合球場、操場及地下停車場。