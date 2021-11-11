COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

新埔國小天花板整片剝落恐傷人　師生盼逾十年終改建

▲新北市議員周勝考（右）回憶指出，10多年前到新埔國小會勘時，曾用木棍敲打斑駁的天花板，石塊立即碎裂掉落。（圖／記者陳志仁攝，2021.11.11）
▲新北市議員周勝考（右）回憶指出，10多年前到新埔國小會勘時，曾用木棍敲打斑駁的天花板，石塊立即碎裂掉落。（圖／記者陳志仁攝，2021.11.11）

記者陳志仁／新北報導

2021-11-11 16:46:40

民國62年建校的板橋區新埔國小，校舍使用超過45年，部分教室的天花板整片剝落、鋼筋外露，經新北市議員周勝考等人多年的爭取，自104年起分2期進行校舍的整建工程；新北市長侯友宜今（11）日視察新埔國小校舍的整建工程，強調會提供學童安全開心的學習環境。

我是廣告 請繼續往下閱讀
周勝考回憶指出，10多年前到新埔國小會勘時，曾用木棍敲打斑駁的天花板，石塊立即碎裂掉落，學校樓地板的水泥厚度有12公分，天花板脫落的水泥部分已達6公分，掉下來恐傷人，且經技師鑑定為海砂屋；不只是天花板，連走廊都可看電線跑出來，因此極力爭取預算改建教室、操場，及增建地下停車場。

侯友宜表示，新埔國小自104年起進行校舍整建工程，分2期改建，共拆除4棟老舊校舍，並興建2棟新校舍、操場及地下停車場，本次為第2期工程，總預算8.7億元，完工部分包含綜合大樓、地下停車場及操場；此外，地下停車場是第6座市轄結合智能科技管理的停車場，預計明年初開放營運。

工務局長詹榮鋒說，新埔國小建築物老舊且耐震能力不足，考量學童要上課，工程無法一次到位，只能分2期改建，2015年起推動整建工程，第1期預算3.6億，2018年3月完工，第2期2018年8月開工，拆除莊敬樓、忠孝樓、文德樓與舊自強樓4棟，新建普通教室、綜合大樓、綜合球場、操場及地下停車場。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀