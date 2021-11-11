釣客惡海八小時驚恐漂流　海巡丶新海研協力成功救援

釣客頭暈不慎落海，海巡署恆春海巡隊今11日凌晨00時50分左右接獲報案，於屏東枋寮西方約9浬海域救援。同時請海研1號協同搜尋，凌晨2時25分左右找到落海釣客，該名釣客已經在海漂流八小時，海尋人員救起釣客轉送枋寮醫院就醫。
記者黃正忠／屏東報導
2021-11-11 20:00:00
海巡署恆春海巡隊表示，海研1號118報案，於屏東枋寮西方約9浬海域，疑似有人員落水，請求救援，凌晨1時10分左右PP-3589艇到達現場，與新海研1號通聯，獲復已救起落水釣客一名(將該釣客自海中拉回至浮具)，嘗試與新海研1號接駁該釣客。
凌晨1時40分左右PP-3589艇接駁落水釣客完畢，因該釣客有失溫情形且意識不清，預計送往枋寮港就醫，現場船型浮具由新海研1號吊起暫放船上；2時10分左右PP-3589艇抵達枋寮漁港。
凌晨2時12分左右，枋寮消防局救護車將救起釣客轉送枋寮醫院就醫，凌晨2時25分做又該釣客在醫院意識已恢復，經詢釣客為梁姓民眾並表示：於昨(10)日下午5時由東港溪出海欲往大鵬灣出海口作業(釣魚)，因頭暈不慎落海，幸有穿著救生衣，尚可依靠浮具漂流，惟無力自行返回浮具。
海巡隊呼籲，正值落山風季節，海上風浪狀況不佳，民眾若從事水域休憩活動時，請隨時注意海氣象狀況，注意自身安全。若發生緊急狀況，請儘速撥打「118」報案專線，海巡人員將於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。