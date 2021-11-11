釣客惡海八小時驚恐漂流　海巡丶新海研協力成功救援

釣客頭暈不慎落海，海巡署恆春海巡隊今 11 日凌晨 00 時 50 分左右接獲報案，於屏東枋寮西方約 9 浬海域救援。同時請海研 1 號協同搜尋，凌晨 2 時 25 分左右找到落海釣客，該名釣客已經在海漂流八小時，海尋人員救起釣客轉送枋寮醫院就醫。

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▲釣客頭暈不慎落海，海巡於屏東枋寮西方約9浬海域找到，該名釣客已經在海漂流八小時了。（圖／記者黃正忠翻攝）

海巡署恆春海巡隊表示，海研 1 號 118 報案，於屏東枋寮西方約 9 浬海域，疑似有人員落水，請求救援，凌晨 1 時 10 分左右 PP-3589 艇到達現場，與新海研 1 號通聯，獲復已救起落水釣客一名 ( 將該釣客自海中拉回至浮具 ) ，嘗試與新海研 1 號接駁該釣客。

凌晨 1 時 40 分左右 PP-3589 艇接駁落水釣客完畢，因該釣客有失溫情形且意識不清，預計送往枋寮港就醫，現場船型浮具由新海研 1 號吊起暫放船上； 2 時 10 分左右 PP-3589 艇抵達枋寮漁港。

凌晨 2 時 12 分左右，枋寮消防局救護車將救起釣客轉送枋寮醫院就醫，凌晨 2 時 25 分做又該釣客在醫院意識已恢復，經詢釣客為梁姓民眾並表示：於昨 (10) 日下午 5 時由東港溪出海欲往大鵬灣出海口作業 ( 釣魚 ) ，因頭暈不慎落海，幸有穿著救生衣，尚可依靠浮具漂流，惟無力自行返回浮具。

▲凌晨2時12分左右，枋寮消防局救護車將救起釣客轉送枋寮醫院就醫。(圖／記者黃正忠翻攝)