「挺移工」遭網友出征漫罵　洪申翰：勞雇不該站在對立面

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但這同時也點出本國勞工和外籍移工的收入差距，也讓洪申翰指出如今需要探討的問題，表示大眾應思考如何不會落入「多幫移工一些權利，鞏固一些權利，或者是保障一些權利，就變成好像是雇的損失。」
多年來，洪申翰因為努力為移工發聲，不時遭雇主在粉專上洗版，認為他只專注在幫助外籍移工爭取權利，卻不把台灣雇主放在眼裡，甚至還因此被戲稱為「亞洲區立委」。對此，他坦言他都知情，也曾接受雇主團體的拜會，傾聽他們的訴求。談話過程中他發現，有一些議題雇主和移工並非站在對立面，反而是同一陣線，都因為政策不完善而成受害者。
洪申翰以近期的買工費為例，受到影響的不只是移工，對於家境不是很富裕的弱勢族群（雇主）也是很大的經濟負擔。他表示，「我能做的就是站在移工的角度，也同時站在雇主的角度上一起思考解決問題的辦法。」洪申翰強調，若要避免情況惡化，政府公共資源必須適時投入，在保障移工的工作權利下，雙方都會受惠。
洪申翰解釋，「今天我們希望多照顧到移工工作的權利，也包括移工有好的工作環境，或者是好的工作條件，他其實才有辦法提供有品質的照護。」不過，他也了解，對於台灣低收入戶家庭，聘僱看護的費用也容易成為過人的負擔。在這種情況下，他主張台灣的長照督導體系應該要與移工家庭進行結合，透過共享的資源，移工可以在一定的工作條件下得到保護。移工若納入長照人力，工作望能有更多彈性，可以採輪班制等措施讓移工能得到適度的休息。同時，他也希望在政府投入公共資源的情況下，幫助提高移工的薪資水準，讓他們獲得與本勞相同的權利，也能減輕雇主的負擔。
洪申翰表示這雖然是他們不斷在推的方針，然長照資源如何導入到聘雇移工的家庭，將牽涉到勞動部和衛福部兩部會，而他們之間的溝通、協調、整合也是大家需要一起克服的挑戰。
他誠懇地說，會盡力的在找出更多的可能性，讓這個理想很快地變為現實，提升台灣整體外籍看護工和的工作環境和雇主的照料。