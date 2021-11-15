中信房屋以服務代替業務　暖心動員「揪甘心」

近來台灣疫情趨緩，民眾也漸漸回復正常的生活，回顧從五月開始新冠肺炎肆虐台灣，疫情瞬間爆發進入三級警戒，自此每天的新聞報導中都充斥著讓人膽顫心驚的疫情消息，雖然處在嚴竣的疫情下，但中信房屋延壽健安加盟店卻是勇往直前的投入社區共同抗疫。
生活中心/綜合報導
2021-11-15 11:30:00
回顧五月疫情進入三級警戒後，隨著確診人數攀升，更一度傳出封城的消息，搞得民眾人心惶惶，而中信延壽健安店長期在台北市平均年齡最高的自強里服務，平時就舉辦不少社區小活動，與鄰里間的情感維持就像家人一般相當緊密，當疫情越來越緊張，全體員工便不假思索的投入抗疫行動，不僅取消原訂的員工旅遊，更採用三班制輪班投入社區協助抗疫工作，希望讓服務的社區可以獲得最大的保障。
延壽健安加盟店店長蘇鈺珺表示，一頭栽進抗疫活動後，才發現這將會是一場長期的抗戰，初期投入抗疫工作時，部分員工擔心很有可能會成為確診者，心裡難免感到害怕，但為了社區的長者們，員工從上到下不僅沒有一人逃避，更動員家屬一起投入，以服務代替業務。搭設帳棚長期駐點社區診所，每天早上7點多到晚上9點全天候堅守崗位，協助社區長者們疫苗接種及其他相關事宜，另外體恤社區居民不敢外出剪髮，更請來兩位設計師為里民服務。
疫情期間，隨著市府預約系統退場，1922中央系統並進，所有的預約流程配置全部重新來過，初期的突發狀況非常多，讓人措手不及，過程中也遇到一些委屈與責難，但面對種種難題店長蘇鈺珺仍然堅守初衷，不但沒有因此放棄這項社區服務，為了更有效的解決問題，同仁們更自製一套「小中央系統」，除了可以隨時查詢疫苗預約狀況，也可以立即篩選符合資格達到快速預約，解除許多狀況，才能做到像現在這樣地順暢。
店長蘇鈺珺說，回想這五個月的時間，公司投入超過五百人次的支援，雖面臨不少挫折，但我們依舊為社區守在最前線，獲得社區民眾的讚賞。中信房屋延壽健安加盟店不僅是提供不動產仲介服務，更做到社區服務的最佳典範，更多中信房屋暖心的故事也正在台灣各處發生中。