移工也是人！洪申翰感性訴求　盼提升台灣勞動環境

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洪申翰指出，過度壅擠的移工宿舍當然會提升防疫上破口的風險，政府應該利用這個機會，把符合基本居住需求的住宿空間，用政府資源建立起來，在工業區裡設置公辦宿舍，符合國際勞動人權需求，同時也能幫助雇主承擔一部分的負擔。
另一方面，洪申翰點出政府也應提升移工的通譯資源。他表示雖然在台移工人數已突破70萬，通譯的資源卻非常稀少。
他認為許多移工在自己的國家，慢慢地隨著社會的發展，了解到自己該享有的權利；然而到了台灣後，或許因為語言的關係，要去行使、主張權利時就會出現許多困難。洪申翰表示，「語言是基本的事情」，他點出加上各種文件應該以東南亞各國語言方式呈現，然政府依舊都做得很勉強，讓移工行使權利不順手，皆是需要被解決的問題。
他指出，台灣的仲介制度也因為多年下來，許多政府應承擔的問題都被丟給仲介，而當仲介處理不當時，問題將會轉交給雇主，層層的造成社會上的壓力，「政府在這裡面需要扮演更多角色，不是純粹丟給雇主或市場，常常就會存在剝削。」
他說道，至今違法仲介的問題，單憑現在的評鑑，還是沒辦法撥亂反正，更沒辦法保障老實想合法做事的仲介。國家太多應該負起的責任現在許多落在仲介的肩膀上，洪申翰認為，移工面對的問題不是一個單點的問題，而是整體制度面的問題，若移工的勞動條件一直不好，也會拉低台灣本國勞動條件和薪資水準。
他表示，若可以改善移工現在面臨的問題，「不管是對台灣的社會福利，照護問題、勞工勞動問題，甚至各種安全上面的問題，都可以有很大的幫助」。