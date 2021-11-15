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移工也是人！洪申翰感性訴求　盼提升台灣勞動環境

▲洪申翰呼籲「移工也是人」，該有的權利應獲得保障。（示意圖／shutterstock）
▲洪申翰呼籲「移工也是人」，該有的權利應獲得保障。（示意圖／shutterstock）

記者蕭子瑜/綜合報導

2021-11-15 08:10:00

根據《四方報》報導，台灣外籍移工議題至今仍有許多需要改善的面向，而今年，原先將疫情控制相當好的台灣，卻因為苗栗移工禁足令重創台灣在國際舞台上的形象。疫情下加劇凸顯移工在台未受到應有的尊重，立委洪申翰對此呼籲民眾和政府看清「移工也是人」。

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洪申翰點出過去的政府一直將移工視為「勞動力」，然而只要一談到應得的照顧和權利是就棄之不顧。對此，洪申翰表示雖然這是需要時間和精力去改善的問題，可以先著手改變的是為在台移工建立更多公辦宿舍和通譯，這次疫情下，看到移工因為原先爆發的群聚感染被禁足，無法踏出宿舍外；然而並非只有移工確診，卻只有他們受到這種不當的對待和約束。

洪申翰指出，過度壅擠的移工宿舍當然會提升防疫上破口的風險，政府應該利用這個機會，把符合基本居住需求的住宿空間，用政府資源建立起來，在工業區裡設置公辦宿舍，符合國際勞動人權需求，同時也能幫助雇主承擔一部分的負擔。

另一方面，洪申翰點出政府也應提升移工的通譯資源。他表示雖然在台移工人數已突破70萬，通譯的資源卻非常稀少。

他認為許多移工在自己的國家，慢慢地隨著社會的發展，了解到自己該享有的權利；然而到了台灣後，或許因為語言的關係，要去行使、主張權利時就會出現許多困難。洪申翰表示，「語言是基本的事情」，他點出加上各種文件應該以東南亞各國語言方式呈現，然政府依舊都做得很勉強，讓移工行使權利不順手，皆是需要被解決的問題。

他指出，台灣的仲介制度也因為多年下來，許多政府應承擔的問題都被丟給仲介，而當仲介處理不當時，問題將會轉交給雇主，層層的造成社會上的壓力，「政府在這裡面需要扮演更多角色，不是純粹丟給雇主或市場，常常就會存在剝削。」

他說道，至今違法仲介的問題，單憑現在的評鑑，還是沒辦法撥亂反正，更沒辦法保障老實想合法做事的仲介。國家太多應該負起的責任現在許多落在仲介的肩膀上，洪申翰認為，移工面對的問題不是一個單點的問題，而是整體制度面的問題，若移工的勞動條件一直不好，也會拉低台灣本國勞動條件和薪資水準。

他表示，若可以改善移工現在面臨的問題，「不管是對台灣的社會福利，照護問題、勞工勞動問題，甚至各種安全上面的問題，都可以有很大的幫助」。


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