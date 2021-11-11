響應捐血善舉！中油石化部號召員眷挽袖捐熱血

台灣中油公司石化事業部於今(11)日，在該事業部，舉辦中油百萬cc公益捐血活動，共137人捐得224袋，56000cc，以紓解血荒。
記者黃守作／高雄報導
2021-11-11 23:30:00
中油公司石化事業部執行長陳國棟表示，防疫期間，仍有許多人有輸血需求，該事業部秉持「捐血一袋、救人一命」的理念，發揮油人熱心公益的精神，乃舉辦此一捐血活動，現場聚集許多熱血同仁，石化事業部也藉此場合向同仁宣傳公司近期的三接建設投資案，希望引起更多關注。
石化事業部執行長陳國棟，並率副執行長許晉榮、陳正文等人到場，為捐血員眷加油打氣，不僅肯定捐血者幫助社會的愛心，也感謝捐血者的踴躍參加，讓此一捐血活動更具有意義。
陳國棟說，今天已經是石化事業部今年第三次舉辦捐血活動，該事業部將持續辦理，並走入社區宣傳捐血的優點，過去就曾在林園區辦理捐血活動，有不錯的成績，接下來也將協辦前鎮區的捐血活動。
由於目前仍在疫情警戒期間，除要求參與同仁進行實聯制登記、量測體溫並全程配戴口罩外，候位區也隔出社交安全距離，讓同仁可以安心捐血。
石化事業部在活動現場，除了宣導捐血優點及防疫注意事項外，也布置近期與中油公司息息相關的藻礁公投海報，陳國棟指出，台灣中油公司配合國家能源轉型政策，使用乾淨的天然氣取代媒作為燃料，達到減媒、減碳、減空污的目標，希望民眾多多支持。