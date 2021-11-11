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羅志祥真的要復出了！回歸《娛百》登小巨蛋　時間點曝光

▲羅志祥明年將登上台北小巨蛋。（圖／ 羅志祥臉書）
▲羅志祥明年將登上台北小巨蛋。（圖／ 羅志祥臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-11-11 17:48:27｜2021-11-11 17:50:25

藝人羅志祥去年4月被前女友周揚青踢爆私下花天酒地、放蕩不羈，種種渣男行徑震驚各界，形象、演藝事業一夕之間跌至谷底。今（11）日傳出他將大動作復出，明年1月要登上台北小巨蛋，對此，八大電視也親自證實，羅志祥將回歸《娛樂百分百》，擔任「凹嗚狼人殺」總冠軍的特別嘉賓。

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▲周揚青（右）與羅志祥分手滿一週年，往日的親密情誼已不復存在。（圖／翻攝羅志祥臉書）
▲周揚青（右）去年「毀滅式分手」羅志祥（左）。（圖／羅志祥臉書）
羅志祥陷入桃色風波後神隱一陣子，隨後從更新IG、開設YouTube頻道「Show TV」後開始執行復出動作，除了籌備新專輯之外，也卸下偶像包袱，到街上與路人們互動，如今更傳出將登上小巨蛋公開演出。稍早八大電視也親自證實，製作單位在規畫內容時，確實有邀請從節目出身的羅志祥，出席《娛樂百分百》之凹嗚狼人殺總冠軍，而羅志祥接到邀請後即一口答應，決定力挺節目，將於明年1月28日站上小巨蛋擔任演出嘉賓。

▲小豬演藝事業只剩YouTube頻道。（圖／羅志祥Show TV）
▲羅志祥努力經營YouTube頻道。（圖／羅志祥Show TV）
羅志祥主持《娛樂百分百》多年，也曾因該節目獲得金鐘獎的肯定，而他歷經醜聞的這段期間，和搭檔愷樂直接從節目中消失，且八大電視始終沒有透露2人是否已經離開節目，《NOWnews今日新聞》記者詢問對方羅志祥回歸主持群的意願，以及會不會擔心他因突然擔任嘉賓而影響活動流程，八大電視僅回：「只針對今天媒體事件回應。」另外，羅志祥經紀人被問及此事，至截稿前仍未做出回應。

▲羅志祥（左）復出，愷樂仍消失。（圖／翻攝羅志祥、愷樂IG）
▲羅志祥（左）、愷樂（右）消失《娛樂百分百》主持群。（圖／羅志祥、愷樂IG）
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