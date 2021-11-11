台中警亡羊補牢全面掃除暴力 今起無限期深夜擴大臨路檢
瑪莎拉蒂超跑3煞暴打男大生案，被圍毆的大學生仍在加護病房昏迷中。法官今（11日）以3人最近皆有以暴力方式處理糾紛的前案，裁定羈押禁見。台中市警局除迅速將兩名相關主管拔官，並宣佈實施「全面掃除暴力專案」，無限期執行深夜擴大臨檢及路檢，一直到治安回復平穩為止。
記者顏幸如/台中報導
2021-11-11 18:07:03｜2021-11-11 18:11:44
台中市7日發生年僅18歲的宋姓男大生，行經台灣大道切換車道時，不慎與瑪莎拉蒂名車發生擦撞，慘遭車上3人打成命危的殘暴傷人事件，事件於9日曝光後形成輿論壓力，市長盧秀燕至醫院鞠躬道歉，警方也將原本的《傷害罪》案件提升到《殺人未遂罪》等重罪偵辦。
今凌晨檢察官向法院聲請羈押，台中地院法官下午以動手的張敦量（22歲）、陳勁豪（19歲）、李韋霖（25歲）3人所犯為重罪、有串證及反覆實施同一犯罪之虞，且近半年皆有以暴力方式處理糾紛的前案，裁准3人羈押禁見。
警方部份，警察局長蔡蒼柏除宣佈市政派出所所長李國彰和偵查隊長陳聖偉記過調職、第六分局長蔡元戎記過一次，並指示規劃每日執行「全面掃除暴力專案」，動員全體警察力量，實施密集性臨檢掃蕩作為。
警方掃蕩重點為「轄內有危害治安之場所」，包括KTV、酒（夜）店、PUB、卡拉 OK、不法分子及黑道幫派圍事處所等，除了實施密集性擴大臨檢勤務，另輔以「臨檢處所周邊同步封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式，透過強力約制防範，期能澈底肅清暴力亂源，安定臺中治安。
台中市警局表示，警方將秉持「治安無漏洞，除惡務盡」原則，要求所屬持續針對街頭暴力、黑道幫派、查緝非法槍械等嚴重影響治安之案件全力掃蕩。