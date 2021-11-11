藍公投立場搖擺　綠分析：2021的朱立倫比2016的自己劣化

距離年底4大公投投票日越來越近，民進黨公職陸續於各縣市舉辦大小場「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，盼讓「4個不同意」的民意繼續提高；國民黨卻屢屢爆出黨內立場不同調的狀況，黨主席朱立倫今（11）日更到國民黨立院黨團下達動員令，懇求黨籍立委一致支持，引發關注。立法院民進黨團副幹事長黃世杰分析，朱立倫是弱勢主席，對公投沒有完整論述，也無法整合黨內意見，領導能力可能有問題，這就是他左支右絀的原因；綠營幕僚也說，2021年回任國民黨主席的朱立倫，比起2016年的朱立倫可說是明顯劣化，現在比過去更偏激，持續造謠抹黑，實在跟過去的意氣風發差很多。
黃世杰也說，光核四這題，朱立倫就沒有辦法給出自圓其說的答案，黃說，朱在參選2016總統時講非核家園，2020參加國民黨內總統初選卻說要重啟核四，現在還跟與藍營密切的挺核人士黃士修緊密結合，這樣的公投根本不是甚麼民間團體發起，政黨要面對人民，應該要有一個完整說法。
黃世杰也說，就像反萊豬，講得好像因為食安，但背後根本不是，馬英九執政時就知道了，而朱立倫也當過馬政府的行政院副院長。國民黨面對問題就是一個不負責任的態度，他們沒有一個人說得出比較完整的論述，當然會內亂，且從黨主席選舉的票數來看，朱立倫是弱勢主席，現在也無法整合意見，根本沒法振作，領導能力可能也有問題。
一位曾參與2016年總統大選的綠營幕僚指出，2021年回任國民黨主席的朱立倫，比起2016年的朱立倫，可以感覺出明顯的劣化。首先，其行事風格有別與過往的溫文儒雅，如今變得越來越偏激，為了迎合極端支持者的口味，對已澄清的事實，持續造謠抹黑，像是今天還扯蔡英文學歷，政經學院祝賀校友當選總統的新聞稿還掛在官網上，難道朱立倫看不懂？「難道他的留美學歷是用雞腿換的？」
該幕僚接著說，現在的朱立倫，與2016年的朱立倫相比，明顯劣化的另一個地方，就是領導統御的能力也明顯衰弱。以今年底4個公投案來說，朱立倫早早喊出四個同意的立場，卻遭到黨內不少反彈，甚至冷淡以對；以重啟核四公投為例，不但遭到昔日部屬、新北市長侯友宜的反對，就連宜蘭縣長林姿妙、台中縣長盧秀燕、黨籍立委蔣萬安等人，也紛紛跳出來表達不同意的意見。
另外，像是反美豬公投，恐造成台美貿易問題，朱立倫的重要國安外交幕僚、國民黨國際部副主任黃裕鈞都在訪問時坦承，國民黨強推反美豬公投確實會影響台美貿易；三接遷離公投案，雖國民黨主張同意，但其地方首長卻遲遲不肯表態，朱立倫近日竟改口推說是民間團體提出，切割動作令人詫異。
另名參與公投宣傳規劃的民進黨內人士表示，國民黨的4個同意，因黨內陸續出現不同的聲音，讓朱立倫的態度有所轉變，從4個同意退縮為2個同意，以及其「上駟下駟」說，臨陣脫逃電視說明會，導致信誓旦旦喊出要辦1218場宣講活動，也遲遲動不起來。也因為如此，朱立倫今天必須到立法院國民黨黨團大會再次懇託黨籍立委支持，「4個公投案是照妖鏡，凸顯了此次回任主席的朱立倫，其領導能力不如2016年的朱主席，這是普遍認同的」。
該黨內人士感慨說，這一次回任國民黨主席的朱立倫，比起2016年的朱立倫，很明顯更為劣化，不論是行事風格、領導統御等都是，「經歷換柱風波與總統選舉大敗、初選沒過，朱立倫再回來，好像連在國民黨內都不這麼意氣風發了」。