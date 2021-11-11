藍公投立場搖擺　綠分析：2021的朱立倫比2016的自己劣化

距離年底4大公投投票日越來越近，民進黨公職陸續於各縣市舉辦大小場「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，盼讓「4個不同意」的民意繼續提高；國民黨卻屢屢爆出黨內立場不同調的狀況，黨主席朱立倫今（11）日更到國民黨立院黨團下達動員令，懇求黨籍立委一致支持，引發關注。立法院民進黨團副幹事長黃世杰分析，朱立倫是弱勢主席，對公投沒有完整論述，也無法整合黨內意見，領導能力可能有問題，這就是他左支右絀的原因；綠營幕僚也說，2021年回任國民黨主席的朱立倫，比起2016年的朱立倫可說是明顯劣化，現在比過去更偏激，持續造謠抹黑，實在跟過去的意氣風發差很多。





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