男大生被毆旁人沒動手？律師曝過往案例：每個都說站著看
宋姓男大生因車輛擦撞糾紛，當街被瑪莎拉蒂3名惡煞打到腦出血昏迷，案情引發高度關注。宋姓男大生至今仍昏迷未醒，而瑪莎拉蒂車主爸媽則出面代子道歉，更在鏡頭前下跪認錯。目前有說詞稱出手打人的只有車主兒子張男一個，對此，美女律師李怡貞看不下去分享親身經驗，透露自己過去也處理過類似的青少年圍毆案，每個被告都說只是「站在旁邊看或是棒子揮空」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 18:34:09
張男昨（11）晚訊問時供稱動手打人的只有自己，聲稱因為喝醉了情緒激動，想要跟宋姓男大生「單挑」。而當時也在瑪莎拉蒂車上的陳男到底有沒有動手打人，陳男媽媽今天接受訪問時低調表示，兒子說自己沒有動手，但實際情況如何，交給警方去認定。對於引發社會不安非常抱歉，但陳男媽媽相信自己兒子未動手打人。
李怡貞律師今日在臉書發文評論海神惡煞打人案，透露自己「之前處理過類似的案件，一群人把我當事人的孩子打成植物人。就是很鳥的事情，一個衝突就一發不可收拾」。
李怡貞感慨，「開庭審理的過程所有被告就是推卸責任、記憶不復」，訴訟程序曠日費時，十幾個被告每次答辯「都是鬼扯」，每個人都說自己「站在旁邊看或是棒子揮空」。對當事人來說，每次和律師討論案情都是一種煎熬，回到醫院看到癱瘓在床上沒有進展的孩子都是心酸。
李怡貞提到，當事人曾經對她說「我不知道他活著還是走掉才是對他最好」，讓李怡貞不禁心痛直言，「這樣的歷程沒有人可以承受」。最後更對那些嫌犯家長喊話，「要生就不要生廢物，除非你們本人也都是垃圾。花時間把自己的孩子教好勝過在鏡頭前道歉，不要造成各種千古恨」。（編輯：倪浩軒）