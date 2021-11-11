美媒提問遭網轟沒禮貌！《魷魚遊戲》李政宰高EQ反擊
李政宰、朴海秀等人主演的Netflix韓劇《魷魚遊戲》全球爆紅，故事主打節奏超快的生存遊戲劇情。最近《魷魚遊戲》劇組前往美國進行宣傳，沒想到當地媒體向李政宰提問時，說法似乎有點失禮，引起韓國網友不滿。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-11 18:39:15｜2021-11-11 19:23:51
《魷魚遊戲》劇組近日前往美國，接受當地媒體採訪，其中有一名女記者向李政宰提問：「對你而言，我相信你現在一出門不可能沒有人認識你，在影集推出後，你人生最大的改變是什麼呢？（註1）」李政宰聽聞後，以韓語回答對方：「是的，影集播出後，有許多人能認出我，對我來說是最大的變化，在美國這裡突然在餐廳工作的人、路上經過的人都能認出我來，讓我感到很驚訝，想說為何那個人要看我？在對上眼之後我們開始聊《魷魚遊戲》，才了解到這個影集真的很成功。」
而該美國記者的提問方式，引起南韓網友不滿，認為李政宰早就是人人都知曉的大咖明星，因此紛紛替李政宰抱不平，也有人發現翻譯人員也有問題，李政宰說的是「在美國突然」被認出，但翻譯人員反而是順著美國記者的問話方式，把李政宰的話翻譯成了「在美國也是」，讓聽的人誤以為李政宰是因為《魷魚遊戲》才爆紅。
事實上，李政宰在韓國早就是人人知曉的大咖明星，還憑著電影《沒有太陽》奪下青龍獎影帝寶座，成為史上最年輕的影帝，且拍攝過多部作品，包含《觸不到的戀人》、《與神同行》系列等。
註1：美國記者提問原文：「For you, I'm sure you can't leave the house anymore without people recognizing you. What has been the biggest life change for you since the series came out？」