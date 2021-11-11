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美媒提問遭網轟沒禮貌！《魷魚遊戲》李政宰高EQ反擊

▲李政宰與《魷魚遊戲》劇組，近日在美國跑宣傳行程。（圖／翻攝extra tv YouTube）
▲李政宰與《魷魚遊戲》劇組，近日在美國跑宣傳行程。（圖／翻攝extra tv YouTube）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-11-11 18:39:15｜2021-11-11 19:23:51

李政宰、朴海秀等人主演的Netflix韓劇《魷魚遊戲》全球爆紅，故事主打節奏超快的生存遊戲劇情。最近《魷魚遊戲》劇組前往美國進行宣傳，沒想到當地媒體向李政宰提問時，說法似乎有點失禮，引起韓國網友不滿。

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《魷魚遊戲》劇組近日前往美國，接受當地媒體採訪，其中有一名女記者向李政宰提問：「對你而言，我相信你現在一出門不可能沒有人認識你，在影集推出後，你人生最大的改變是什麼呢？（註1）」李政宰聽聞後，以韓語回答對方：「是的，影集播出後，有許多人能認出我，對我來說是最大的變化，在美國這裡突然在餐廳工作的人、路上經過的人都能認出我來，讓我感到很驚訝，想說為何那個人要看我？在對上眼之後我們開始聊《魷魚遊戲》，才了解到這個影集真的很成功。」

▲李政宰戲外人生精彩。（圖／翻攝Artist Company IG）
▲李政宰與《魷魚遊戲》劇組，最近在美國進行宣傳活動。（圖／翻攝Artist Company IG）
▲李政宰為了媽媽加入「魷魚遊戲」。（圖／Netflix）
▲李政宰演出《魷魚遊戲》中的魯蛇「成奇勳」一角，獲得好評。（圖／Netflix）
而該美國記者的提問方式，引起南韓網友不滿，認為李政宰早就是人人都知曉的大咖明星，因此紛紛替李政宰抱不平，也有人發現翻譯人員也有問題，李政宰說的是「在美國突然」被認出，但翻譯人員反而是順著美國記者的問話方式，把李政宰的話翻譯成了「在美國也是」，讓聽的人誤以為李政宰是因為《魷魚遊戲》才爆紅。

事實上，李政宰在韓國早就是人人知曉的大咖明星，還憑著電影《沒有太陽》奪下青龍獎影帝寶座，成為史上最年輕的影帝，且拍攝過多部作品，包含《觸不到的戀人》、《與神同行》系列等。

▲美國記者向李政宰的提問方式，被南韓網友轟沒禮貌。（圖／翻攝extra tv YouTube）
▲美國記者（左一）向李政宰（中）的提問方式，被南韓網友轟沒禮貌。（圖／翻攝extra tv YouTube）
註1：美國記者提問原文：「For you, I'm sure you can't leave the house anymore without people recognizing you. What has been the biggest life change for you since the series came out？」


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