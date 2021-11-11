中國大陸房企債務危機燒　國內基金投資總曝險657.2億元

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不過，進一步檢視國內基金投資中國大陸房企曝險情況，截至今年9月底止，國內投信有219檔境外基金投資中國大陸房企發行標的，投資金額426.7億元，占整體投信基金公私募基金規模的0.89%；另有225檔境外基金投資中國大陸房企，投資金額230.5億元，占國人持有境外基金金額的0.59%。
在恆大這部分，金管會統計，截至9月底止，共有30檔境內基金投資恆大，投資金額4.87億元，占整體投信公私募基金規模的0.01%；另有38檔境外基金投資恆大，金額5.52億元，同樣僅占國人持有境外基金金額的0.01%。
至於本國銀行業對恆大曝險，日前金管會表示僅中信銀及上海商銀有授信，目前曝險金額已從之前的5億元降至3.28億元。銀行局表示，本國銀行對大陸曝險金額占淨值比重從2015年以來逐季下降，至今年9月底降至35.7%，總曝險1.42兆元，而且銀行對大陸相關授信都有提足1.5%備抵呆帳準備，目前看來風險可控。
在保險業部分，保險局表示，至今年9月底止，壽險業投資中國大陸有價證券金額為新台幣2511億元，產險則為16億元，但保險業並沒有投資恆大、華夏幸福、融創中國等相關股債部位。