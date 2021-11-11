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中國大陸房企債務危機燒　國內基金投資總曝險657.2億元

▲中國房地產商巨頭恆大集團，因債務問題而出售香港總部大樓的案子暫時破局。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國房地產商巨頭恆大集團，因債務問題而出售香港總部大樓的案子暫時破局。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真/台北報導

2021-11-11 19:07:35

中國大陸爆發恆大危機後，也陸續傳出其他房地產企業財務出現狀況，金管會亦緊盯國內金融業曝險狀況。根據金管會今（11）日公布最新數字，國內金融業包括證券、銀行及期貨對恆大曝險金額從9月中的22.13億元降至13.67億元，其中境內基金及境外基金有10.39億元，銀行對恆大授信也有3.28億元，並已提足相關備抵呆帳。不過，至9月底，國內境內、外基金投資中國大陸房企發行標的總曝險金額則有657.2億元。

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恆大爆發債信危機後，包括融創中國、華夏幸福、佳兆業集團也傳出財務問題，中國大陸房企財務狀況更備受關注。金管會指出，截至今年10月底，國內證券自營商對中國大陸房企相關投資約2.3億元，若單看恆大集團，證券自營商並沒有持有恆大相關部位。

不過，進一步檢視國內基金投資中國大陸房企曝險情況，截至今年9月底止，國內投信有219檔境外基金投資中國大陸房企發行標的，投資金額426.7億元，占整體投信基金公私募基金規模的0.89%；另有225檔境外基金投資中國大陸房企，投資金額230.5億元，占國人持有境外基金金額的0.59%。

在恆大這部分，金管會統計，截至9月底止，共有30檔境內基金投資恆大，投資金額4.87億元，占整體投信公私募基金規模的0.01%；另有38檔境外基金投資恆大，金額5.52億元，同樣僅占國人持有境外基金金額的0.01%。

至於本國銀行業對恆大曝險，日前金管會表示僅中信銀及上海商銀有授信，目前曝險金額已從之前的5億元降至3.28億元。銀行局表示，本國銀行對大陸曝險金額占淨值比重從2015年以來逐季下降，至今年9月底降至35.7%，總曝險1.42兆元，而且銀行對大陸相關授信都有提足1.5%備抵呆帳準備，目前看來風險可控。

在保險業部分，保險局表示，至今年9月底止，壽險業投資中國大陸有價證券金額為新台幣2511億元，產險則為16億元，但保險業並沒有投資恆大、華夏幸福、融創中國等相關股債部位。

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