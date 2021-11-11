海神惡煞逞兇！警當初稱「只能告1個」 宋母：對3人提告
宋姓男大生因車輛擦撞糾紛，當街被瑪莎拉蒂3名惡煞打到腦出血昏迷，案情引發高度關注。宋姓男大生母親今（11）日下午3點再出面對記者說明心情，更控訴事發當時警方稱「只能告1個人」，讓她直呼無法接受。預計明日與律師商討，將會盡快對3人提告。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 19:20:26
宋母質疑對方背景不單純，「否則警察一開始為何那麼消極？」更控訴對方就是幫派份子。對於警方已經做出懲處，宋母表示沒有看法，只希望能還大家一個公道。不過宋母提到，由於現場有人描述主要動手打人的是張男，另外兩位是負責在旁架人，因此警方第一時間告知「只能告1個人」，只能對動手的人提告，讓她難以接受。
且警方一開始似乎打算以傷害罪送辦，聽到宋男傷勢嚴重還很驚訝，宋母表示「直到事後我拿著診斷書過去，警方才叫我幫兒子做筆錄，說可以告殺人未遂跟重傷害」。認為警方態度消極，對於他們當時有無駕照、有無酒駕、有無吸毒，警方只說有驗酒，其他都沒仔細交代。
宋母表示，明天將與律師商討，將會儘快提告張男等3人。強調希望能在判決的時候看到「滿意的答案」，讓大家知道社會還是有公理的。（編輯：倪浩軒）