專案引進印尼移工最快下週來台　泰國可望成下一國

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勞動部勞動力發展署長蔡孟良接受媒體訪問指出，不論產業類及家庭類移工入境都將分別採積分制排序，下午4時起，雇主可在平台登入或註冊後申請。
蔡孟良指出，產業類移工將依移工接種疫苗情形、來源國疫情狀況、外國人住宿地點的房間類型及入境外國人將住宿類型及人數項目給予不同配分，積分越高者越優先入境，而家庭類則依接種疫苗及來源國疫情狀況排序，積分相同時，以簽證日期做排序。
系統顯示，雇主登入系統後就可以輸入希望移工入境日期、班機等資料，同時也有欄位可以上傳移工疫苗接種證明文件，系統將會自動顯示配分，在移工入境日3天前都可修改資料。
舉例來說，若雇主要申請家庭類移工，由於系統會自動抓取來源國的疫情狀況配分項目資料，因此雇主只須上傳移工疫苗接種證明文件即可；至於產業類移工，來源國疫情狀況項目也由系統自動抓取，而外國人住宿地點環境等兩項目必須經由地方政府查核，因此地方政府會自動上傳資料，因此雇主也僅須上傳移工疫苗接種證明文件即可。
蔡孟良說，今天也會發文給地方政府，通知地方政府可開始受理查核產業類移工入境後的住宿地點環境等。
依照規定，雇主未來要依照移工來台人數投保商業保險。蔡孟良說，金管會已經跟相關保險業者就商品開發到最後階段，與金管會協調希望11月底前能對外正式公布。
移工專案引進首波開放1700床，蔡孟良說，將平均分配給產業類及家事類移工雇主，後續也將視情況滾動式檢討，預估首批移工最快下週來台。
至於其他移工來源國狀況，蔡孟良表示，包含泰國、菲律賓及越南都在積極接洽中，其中泰國有明確回覆將全力配合，因此可望成專案引進下一個開放國。
蔡孟良也提到，集中檢疫期間雇主若未給薪，移工符合資格，可於檢疫結束後向地方政府申請防疫補償金；自主健康管理期間續住集中檢疫所則為雇主同意專案引進的條件之一，移工雖然未提供勞務，雇主仍應給薪。
蔡孟良表示，移工專案引進明年2月14日進入第二階段，目前已經向指揮中心爭取2500床，指揮中心原則上有同意，屆時將視情況滾動式檢討。（編輯：管中維）1101111