中共六中全會通過歷史決議　習近平地位定調提高

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這項長達7400多字的會議公報，大部分內容屬這項歷史決議的內容摘要，並將中共百年黨史分為新民主主義革命時期、社會主義革命和建設時期、改革開放和社會主義現代化建設新時期。但在公報中，對文化大革命、六四事件及中共黨史上的爭議事件隻字未提。
而在「改革開放和社會主義現代化建設新時期」中，公報各以一段說明鄧小平、江澤民、胡錦濤執政時期的功績，其後再以一段作總結。接下來，公報卻以4大段的篇幅，以「18大以來，中國特色社會主義進入新時代」為名，讚頌習近平執政9年以來的成就。
其中，公報對涉台部分提到，習近平執政期間「堅持『一個中國』原則和『九二共識』，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」。
公報指出，習近平思想是「當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，實現了馬克思主義中國化新的飛躍」。
根據公報，指以習近平為核心的黨中央「出台一系列重大方針政策，推出一系列重大舉措，推進一系列重大工作，戰勝一系列重大風險挑戰，解決了許多長期想解決而沒有解決的難題，辦成了許多過去想辦而沒有辦成的大事，推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革」。
公報為習近平的執政作註解說，「中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍」。
公報還提到中共「百年奮鬥的歷史意義」，並號召全黨全軍全國各族人民「要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想」，為「實現第二個百年奮鬥目標、實現「中華民族偉大復興的中國夢」而不懈奮鬥。
這項公報還為中共20大造勢說，20大是中共「進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要時刻召開的一次十分重要的代表大會，是黨和國家政治生活中的一件大事」。（編輯：張淑伶）1101111