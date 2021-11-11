何如芸婚變纏訟2年進度曝光　天天「厚臉皮」視訊留學兒

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謝祖武透露戲中和夏如芝飾演一對夫妻，中間遇到張本渝，開始讓彼此思考是否這段婚姻要結束或是暫時分開。劇中幾位演員重回高中時光，詮釋自己18歲的時候，謝祖武表示大家演起來心情都十分忐忑，他開玩笑說：「我兒子本身都已經念大一了，我比較擔心如果演出高中的畫面被兒子看到，父子關係不知道會不會因此失和，但不可諱言演出高中的戲時，我們幾個都滿開心的，好像真的回到我們年輕的時候，拍的時候都沒有人忘詞，沒有一個人不開心，希望歲月可以停在那個青澀的時刻。」
《再見之後》由楊子儀、黃姵嘉、米可白、張耀仁主演，楊子儀在劇中要詮釋2種人格，自曝在劇中和黃姵嘉都愛上了張耀仁，也因為他而對彼此有了感覺而產生了情感，他說：「我覺得最難呈現的是，我怎樣從自己以為自己一個同性戀者，最後變成好像是異性戀又是雙性戀者，或是對性別來說沒這麼重要，詮釋一種真正的戀愛是超越肉體靈魂交流的感覺。」這樣情感的心境轉折對他來說是比較難詮釋的。
黃姵嘉再次挑戰台語劇集，她透露這次的台語比例更高，台詞也更難，感謝劇組有安排台語老師來翻譯劇本，她的演技也被楊子儀稱讚「角色出入很自在」，她表示因為對手演員們都很優秀，也因此讓她很自然就能投入演出。米可白飾演的角色從小被霸凌而變成唯唯諾諾，之後受到黃姵嘉的搭救後而把對方當成崇拜對象，米可白笑說：「我在戲中的都叫黃姵嘉『老大』，把她當真的姐姐在照顧。」
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