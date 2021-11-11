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何如芸婚變纏訟2年進度曝光　天天「厚臉皮」視訊留學兒

▲何如芸（左二）靜待離婚官司落幕，10個月沒見到2個兒子。（圖／華視）
▲何如芸（左二）靜待離婚官司落幕，10個月沒見到2個兒子。（圖／華視）

記者羅凌筠/台北報導

2021-11-11 20:07:11｜2021-11-11 20:10:10

華視、公視《婚姻結業式》、《再見之後》今（11）日在2021 TCCF創意內容大會舉辦發布會，謝祖武、張本渝、夏如芝、梁赫群、何如芸、馬力歐出席為《婚姻結業式》造勢，飾演律師娘的何如芸，在劇中欲擺脫控制狂老公，遇上高中暗戀她的「大仁哥」馬力歐，面臨人生抉擇的路口。戲外她和美侖飯店少東王敏錡的離婚官司纏訟2年7個月，開庭時間被疫情拖4個月，下次開庭在12月，何如芸對此平靜看待：「需要時間等待答案，總有一天會解決的。」

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何如芸2個兒子在新加坡留學，上次見面已經是元旦，何如芸說自己天天視訊，「我不管他們理不理我，我就是厚臉皮打電話給他們。」小兒子個性比較窩心（Sweet），大兒子到了對異性有興趣的年紀，「敏感話題像是課業、有沒有戀愛，他們不說我也不會問。」劇中她面臨婚姻難題，選擇做自己去尋找年輕時的夢想，戲外她認為自己生子後開始做自己，「生完小孩就是不一樣，很多話都敢講了，我以前是比較害羞、話少，在這個階段才知道自己想要什麼、自己是什麼，將來想要什麼生活。」

▲馬力歐（左起）、何如芸、夏如芝、謝祖武、張本渝、梁赫群出席TCCF創意內容大會。（圖／華視）
▲馬力歐（左起）、何如芸、夏如芝、謝祖武、張本渝、梁赫群出席TCCF創意內容大會。（圖／華視）
謝祖武透露戲中和夏如芝飾演一對夫妻，中間遇到張本渝，開始讓彼此思考是否這段婚姻要結束或是暫時分開。劇中幾位演員重回高中時光，詮釋自己18歲的時候，謝祖武表示大家演起來心情都十分忐忑，他開玩笑說：「我兒子本身都已經念大一了，我比較擔心如果演出高中的畫面被兒子看到，父子關係不知道會不會因此失和，但不可諱言演出高中的戲時，我們幾個都滿開心的，好像真的回到我們年輕的時候，拍的時候都沒有人忘詞，沒有一個人不開心，希望歲月可以停在那個青澀的時刻。」

▲楊子儀（左起）、黃姵嘉、米可白、張耀仁出席TCCF創意內容大會。（圖／華視）
▲楊子儀（左起）、黃姵嘉、米可白、張耀仁出席TCCF創意內容大會。（圖／華視）
《再見之後》由楊子儀、黃姵嘉、米可白、張耀仁主演，楊子儀在劇中要詮釋2種人格，自曝在劇中和黃姵嘉都愛上了張耀仁，也因為他而對彼此有了感覺而產生了情感，他說：「我覺得最難呈現的是，我怎樣從自己以為自己一個同性戀者，最後變成好像是異性戀又是雙性戀者，或是對性別來說沒這麼重要，詮釋一種真正的戀愛是超越肉體靈魂交流的感覺。」這樣情感的心境轉折對他來說是比較難詮釋的。

黃姵嘉再次挑戰台語劇集，她透露這次的台語比例更高，台詞也更難，感謝劇組有安排台語老師來翻譯劇本，她的演技也被楊子儀稱讚「角色出入很自在」，她表示因為對手演員們都很優秀，也因此讓她很自然就能投入演出。米可白飾演的角色從小被霸凌而變成唯唯諾諾，之後受到黃姵嘉的搭救後而把對方當成崇拜對象，米可白笑說：「我在戲中的都叫黃姵嘉『老大』，把她當真的姐姐在照顧。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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