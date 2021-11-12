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中共六中閉幕　學者：習近平彰顯其時代來臨

▲六中全會通過的第3份歷史決議鋪陳習近平長期執政的核心地位，描繪未來，彰顯「習近平時代」全面來臨。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲六中全會通過的第3份歷史決議鋪陳習近平長期執政的核心地位，描繪未來，彰顯「習近平時代」全面來臨。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-12 05:53:48

（中央社記者翟思嘉台北11日電）中共19屆六中全會今天閉幕並發布公報。學者指出，六中全會通過的第3份歷史決議鋪陳習近平長期執政的核心地位，描繪未來，彰顯「習近平時代」全面來臨。

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新華社報導，中共第19屆中央委員會第六次全體會議（六中全會）審議通過「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，以及「關於召開黨的第20次全國代表大會的決議」，確定中共20大將於2022年下半年在北京召開。

淡江大學兩岸研究中心主任張五岳指出，六中全會公報傳達出3個重點，即確立了習近平黨內核心定位、確立了習近平以其思想所領導的未來路線、確立了習近平在黨內完全不遜於毛鄧的歷史定位，「也因此，確立了習近平長期執政的正當性與必要性。」

回顧過去的「歷史決議」，毛澤東在提出第一個歷史決議後，又持續掌權21年；鄧小平在提出第2個歷史決議後，也繼續掌權超過10年，張五岳說，「沒有道理到第3個歷史決議提出後，領導人就在明年或是5年內卸任的。」

張五岳說，六中全會公報傳達出「繼往開來」的意思，公報回顧總結中共百年來的成就，強調「繼往」，接著詳細述及習近平掌權近10年來的成就，以及習近平提出的各項理論，隱含之意，是在當前內外變局下，唯有團結在以習近平為核心的思想、道路上，才能「開」創中國發展的未「來」。

而相較毛、鄧在任時依然有部分政治阻力，習近平此時的集權程度已超出過往。張五岳表示，過去近10年的掌權，習近平用來建構理論思想路線，而中共明年20大後，習近平將無意外繼續長期執政，屆時才是全面開啟了「習近平時代」，目標是帶領中國開啟下一個百年。

政治大學國際關係研究中心主任寇健文也指出，六中全會公報從毛、鄧、江、胡一路論述下來，顯現出習近平想建立的傳承「道統」，並著力凸顯了習近平執政期間的功勞、描繪他帶領之下的未來路線，傳達出「現在是我的時代」的自信。

此外，寇健文觀察，六中全會公報並未如外界先前猜測的出現人事異動，因此六中全會至七中全會之間，中共人事可能會陸續出現異動。（編輯：張淑伶）1101111

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