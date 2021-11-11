張承中合作好萊塢電影 劇組來台取景「投資300萬美金」
電影製作公司影一（8458）沉寂已久，今年度新任總經理張承中上任後，終於迎來好消息，影一今（11）日公告，與美國影視集團Ace Entertainment Films投資、Lionsgate（獅門影視）發行好萊塢電影「Loveboat, Taipei（暫譯愛之船台北）」正式簽約，由影一承接在台所有拍攝工作，劇組除了特地來台取景之外，還投資了大約300萬美金。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-11 20:52:15
張承中透露這是台灣首家電影公司與好萊塢大型片商合作拍片，《Loveboat, Taipei》90%以上的拍攝場景都在台灣，將於台北101大樓、劍潭活動中心、圓山大飯店、華西街觀光夜市等地取景拍攝。事實上，由於疫情嚴峻，能成功引進劇組來台並不簡單，張承中透露劇組曾考慮到南韓拍攝，因為韓國電影工業成熟，也無需隔離、減少很多成本，韓國也承諾要搭台灣的景讓劇組拍攝。雖然境外人士來台還未全面開放，張承中特別感謝相關主管機關的專案許可，也要謝謝溫哥華、多倫多、洛杉磯等各地駐外辦事處的簽證協助，讓22名外籍劇組人員能於短時間內順利抵台。
有別於《沉默》為部分場景來台取景、《少年PI的奇幻漂流》是在台打造造浪池拍攝，《露西》僅有部分故事發生在台北，《Loveboat, Taipei》是台灣的電影與好萊塢合作的一個新的里程碑，《Loveboat, Taipei》就是一個在台灣發生的故事，幾乎全部場景都在台灣，大量啟用台灣演員及工作人員，劇組將來台投資約300萬美金。張承中說，《Loveboat, Taipei》對影一而言是直接挹注營收，沒有風險，這是影一改組後國際化的第一步，將繼續致力雙向同時多邊的國際影視合作，拓展國際業務與市場。