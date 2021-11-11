男星宅在家開趴超嗨　全身灑亮粉、頭澆潤滑劑

HUSH推出全新單曲《衣櫃歌手》，雖然歌名看似帶有性別議題，但廣義來說，HUSH想透過「衣櫃」來傳達關於自我壓抑的束縛，鼓勵大家勇敢展現自己。而他為了拍攝主視覺，還花2天時間漂成淺色頭髮，漂到頭皮發麻，造型上更是首次嘗試用潤滑劑來做造型。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-11 22:00:00
從生活找尋創作靈感的HUSH，在疫情嚴峻宅在家日子，靈感並沒就此消逝，因一次和朋友使用一款手機線上KTV的APP，一同在線上高歌，因為有人怕吵到鄰居或同住家人，因此躲在被窩或衣櫃裡大聲歡唱，觸發了HUSH寫下《衣櫃歌手》，雖然歌名看似帶有性別議題，但廣義來說，HUSH想透過「衣櫃」來傳達關於自我壓抑的束縛，鼓勵大家勇敢展現自己，他說：「平常生活壓抑，會透過唱歌APP把它宣洩出來，就像有人想要當歌手出唱片，只敢在衣櫃裡練歌」。
而在拍攝視覺照時，為了呈現自體鑽石妝，HUSH吃盡苦頭，先是花了二天時間漂了一頭淺色頭髮，漂到頭皮發麻，又刺又熱，像是被人用力抓扯頭髪，因為已經多次漂染，HUSH的頭髮變得又乾又澀，宛如稻草，為了方便在拍照時，變換不同造型，髮型師首次嘗試潤滑劑當髮品，也讓HUSH直呼「很新鮮」。此外，HUSH還在臉及身體恣意地灑上亮粉，閃亮無比的成果，卻花費了三天才完全卸除亮粉。
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