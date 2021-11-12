李愛綺健身事業「月賠150萬」收攤 20張匯款單全遭退回
台語歌后李愛綺和老公的健身事業，先前因疫情影響月賠150萬元，她近來上節目《聚焦2.0》透露開健身房壓力非常大，加上對數字一竅不通，財務還都得自己處理，她曾到銀行填了20張匯款單，全被行員退回重填，看到數字就頭痛。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-12 11:50:00
李愛綺在健身行業還是新人，加上老公Duke是外國人，不懂很多瑣碎手續，所以得事必躬親，她也因此犯了頭痛，原本以為只是風寒僅吃成藥舒緩，但頭痛狀況惡化到會噁心想吐、脖子僵硬，也嚴重影響睡眠，常常李愛綺身體已經很累，但躺在床上腦袋還是轉個不停，完全無法休息，後來藉著瑜珈和運動才漸漸改善症狀。
李愛綺也自曝去年在鬼門關前走一遭，當時運動後趕著要接女兒下課，回家簡單梳洗，出浴室一不小心滑倒，後腦杓重摔，眼前一片漆黑，躺在地板完全不能動：「我只聽到啪的一聲，很像雞蛋掉在地上的聲音。」打掃阿姨見狀要叫救護車，李愛綺顧不得頭痛，只惦記著自己全裸而阻止：「不要不要，我沒穿衣服。」被扶到床上休息後，李愛綺因頭暈想睡一下，卻接到老公Duke電話，Duke竟在電話裡大喊：「老婆，千萬不能睡啊，妳不要死啊！」誇張反應笑翻大家。
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