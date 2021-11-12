巴基斯坦邀美中俄會商　討論阿富汗危機

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與會國家可望呼籲國際社會，為阿富汗人民提供緊急人道救助，並可能敦促塔利班政權尊重人權和女性權利，同時確保政府用人具有「包容性」。
巴基斯坦外交部長古瑞希（Shah Mahmood Qureshi）在會談開幕時發言指出：「基於多方面原因，與阿富汗交往不僅必須持續，而且還應該擴大。」
他強調：「大家都不希望阿富汗再度陷入內戰，都不希望阿國經濟崩潰導致局勢不穩定。大家都希望有效處理阿富汗境內的恐怖分子，並防止再次出現難民危機。」
塔利班接管阿國至今，由於多數援助中斷，銀行系統受到各國限制，導致經濟狀況急速惡化，使得人道機構日益警告，阿國正出現嚴重的人道危機。
古瑞希會後表示，下次三加一國會談將在北京舉行，屆時塔利班代表也將應邀與會，將使會談比較具有成果。
巴基斯坦先前就呼籲各國政府，包括美國，為防止阿富汗崩潰，應容許開發援助流向阿國。巴國並呼籲各國，將阿國中央銀行在海外的90億美元資產解凍，好讓塔利班政權動用本國資產，以防危機惡化。
古瑞希強調：「阿富汗現已瀕臨經濟崩潰。」
巴基斯坦並已就阿富汗是否加入中國「一帶一路」計畫下的「中巴經濟走廊」
本週稍早，阿富汗代理外交部長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）曾前往伊斯蘭馬巴德（Islamabad）進行3天訪問，商討兩國間的貿易等關係。
巴基斯坦的死對頭印度則於10日舉辦區域會議，邀請俄羅斯、伊朗與中亞5國商討塔利班掌權後的影響，惟巴國與中國並未與會。（譯者：施施/核稿：張佑之）1101111