不甘中共第5代　習近平要當新時代第1代領導人

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至於中共在習近平執政9年來的成就，根據公報，一如先前中共政治局所提到的決議概述，被定調為「中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍」。也就是說，透過中共，習近平成了讓中華民族「強起來」的領路人兼「飛躍的推手」。
但鄧小平在文革後確立的「集體領導」原則呢？就形同決議摘要的會議公報內容來看，雖然還是強調「以習近平同志為核心的黨中央」、「習近平同志為主要代表的中國共產黨人」等看似並非一人獨治的字眼。但在整份文件中，習近平的意志仍然貫穿全文，看不到集體領導的半點蹤影。
公報中，中共百年黨史被分為「新民主主義革命時期」、「社會主義革命和建設時期」、「改革開放和社會主義現代化建設新時期」，並給予總結。接著便進入了習近平執政以來的「中國特色社會主義新時代」。
也就是說，毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤等前4名領導人，帶領中共渡過了91年的3大時期。而從習近平開始，3大時期便告結束，進入了他自我定義的「中國特色社會主義新時代」。
如果「中國特色社會主義新時代」果真被寫進第3份歷史決議，那麼毛、鄧、江、胡4人及他們的時期，可說被正式宣告「俱往矣」。習近平從此成為帶領中共承先啟後、繼往開來的領導人。而且不只是「中共第5代領導人」，還是「中共新時代第1代領導人」。
公報中用了2大段，分別敘述毛澤東治下的「新民主主義革命時期」及「社會主義革命和建設時期」，且都強調了「以毛澤東同志為主要代表」的字眼，完全正面地表述了毛澤東掌權時期的功績，沒有看到文革的描述。
至於「改革開放和社會主義現代化建設新時期」，則以4大段描述，鄧小平、江澤民、胡錦濤各占1段，第4段則是對這一時期的總結。當然，對3人的評價也完全正面，對中共及中國的發展也各有貢獻。
此後，公報卻以同樣4大段，但字數多出許多倍的篇幅，以中共18大為界，敘述「中國特色社會主義進入新時代」以來，習近平執政9年以來的種種成就。雖然「古少今多」是敘史的通例，但9年對上91年，在敘述上卻是驚人的反差。
這一歷史決議為習近平造勢的另一部分，還體現在公報提到的百年展望裡。內文說，黨團結帶領中國人民，又踏上了「實現第二個百年奮鬥目標新的趕考之路」。而毛澤東1949年初將黨中央移入北京時，「進京趕考」正是他的名言。
決議中重提「進京趕考」，還搭配上了「全黨要牢記中國共產黨是什麼、要幹什麼這個根本問題」，接著給出了「絕不在根本性問題上出現顛覆性錯誤，以咬定青山不放鬆的執著奮力實現既定目標，以行百里者半九十的清醒不懈推進『中華民族偉大復興』」。
這意味著，習近平也要像毛澤東般，帶著全黨「趕考」，考題則是他自己設定的「中華民族偉大復興」。
至於要讓習近平做好「新時代第1代領導人」，媒介則是2022年的中共20大。為此，公報裡正式給出了20大的定位，即是「我們黨進入全面建設社會主義現代化國家、向第2個百年奮鬥目標進軍新征程的重要時刻，召開的一次十分重要的代表大會，是黨和國家政治生活中的一件大事」。
由此可以證明，中共這第3份歷史決議，是習近平自詡「中共新時代第1代領導人」的政治宣言。而為達目的，他需要的，便是中共20大這個供他開創時代、超越毛鄧江胡的舞台。（編輯：張淑伶）1101111