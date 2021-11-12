中芯國際證實蔣尚義辭職！原因：想有更多時間陪家人

中國最大的集成電路晶片製造企業「中芯國際」，昨(11日)召開董事會，晚間公告，副董事長蔣尚義辭任公司副董事長、執行董事及董事會戰略委員會成員職務，自當日起生效。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-11-12 06:31:40
綜合中媒報導，去年12月才「回鍋」出任副董和執行董事的前台積電營運長蔣尚義，11日突然宣布離任，即日生效，距離親自召他回來的前董事長周子學離職，大概只有2個多月左右，理由是「希望有更多時間陪伴家人」。
中芯公告並聲稱，蔣尚義已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任副董事長及執行董事職務有關之事宜須提請公司股東注意。
除了蔣尚義離開外，中芯國際執行董事兼聯合首席執行官梁孟松，亦辭任執行董事職務，原因是希望專注於履行公司聯合首席執行官的職責。
蔣尚義是在去年12月回歸中芯，職務比首次加入時的獨立非執行董事還要高一截，一度引發聯合首席執行官之一的梁孟松不滿，憤而請辭。現在，蔣尚義回過中芯才過了約11個月，就又宣布離職，比他掌舵武漢弘芯的時間更短。
有媒體引述消息稱，蔣尚義之所以回中芯，是希望能在發展先進封裝和小晶片技術方面大展身手，可中芯未依承諾投放資源發展相關技術，才讓蔣萌生去意，但有關信息未經中芯及本人證實。