男大生擦撞瑪莎拉蒂遭毆昏迷　陳勁豪母親對外致歉

（中央社記者蘇木春台中11日電）台中市宋姓男大生7日凌晨開車，擦撞男子李韋霖駕駛的瑪莎拉蒂轎車後，遭李男等3人毆打昏迷，其中涉案人陳勁豪的母親今天對外致歉，並表示如果法院判有罪，兒子也要負起責任。
檢警查出，瑪莎拉蒂轎車登記在23歲張敦量的母親名下，案發當天由25歲李韋霖開車，載有張敦量與19歲陳勁豪，事故發生後，張敦量等3人下車涉嫌毆打宋男。
案發後話題延燒，3人的背景也因此曝光，其中張敦量的父親張朝棟在彰化縣開設百桂食品公司，陳勁豪的母親在台中市北區開設淨水器商行，李韋霖家中則是在南投縣開設車床工廠，3人因此被外界貼上「富少」標籤。
其中陳勁豪的父母多年前離異後，陳勁豪與越南籍的母親同住，陳母11日接受媒體聯訪時表示，對於案件造成社會不安，對大眾說聲抱歉，兒子有沒有打人她也不知道，如果未來法院判有罪，兒子也要負起責任。
陳母說，案發當天兒子返家後，告知與友人有發生打人事件，兒子強調自己沒有動手，昨天兒子外出後就失聯，看到電視才知道遭到警方逮捕。
陳母指出，她與丈夫離婚後承接淨水器工作，陳勁豪自行到外面做太陽能工作，家中還有房貸，不是富有的家庭，希望外界給予喘息的空間。（編輯：黃世雅）1101111