桃園景點｜最新開幕羅浮溫泉 泡湯賞山景悠遊北橫泰雅文化
位在縱貫公路桃園北橫上的復興區保有原始型態的泰雅部落文化，區內的羅浮里自古地下就蘊含豐富的溫泉資源，羅浮溫泉與礁溪溫泉一樣屬於碳酸氫鈉鹽泉，具有美白軟化膚質的效果，也就是俗稱的美人湯。桃園市政府自2017年於羅浮地區開鑿羅浮一號井，並於次年開放羅浮泰雅故事公園泡腳池，開幕之後大受好評，進而催生從二號井供水的羅浮溫泉。
行遍天下旅遊網
2021-11-12 07:30:41
10月試營運、11/11正式開幕的「羅浮溫泉。湯旅」園區設計融入許多泰雅文化元素，像是用石板建造的泰雅傳統式住屋建築、泰雅織布的紅白黑圖騰等等，園區內設有冷水池、溫泉池、兒童池、SPA池、賞景池、溫泉魚池等戶外大眾池，可容納60人。在清幽宜人的風景下用溫熱的泉水洗滌身心，光是想像就很幸福。
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酸鹼值9左右的碳酸氫鈉泉，泉溫約攝氏45度泉質無色透明，含豐富的鈉、鐵等礦物質成分又稱「美人湯」，泡湯後皮膚會變得光滑柔細，有助於養顏美容。
羅浮溫泉
地址：桃園市復興區5鄰140號
時間：10:00-22:00（每週二公休）
FB：羅浮溫泉。湯旅
門票：一般民眾為280元、12歲以下、65歲以上及身心障礙者為140元、30人以上的團體每人為180元、復興區居民享有3折優惠為85元
防疫比照中央規定隨時調整。
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