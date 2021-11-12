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台灣2027年以前很安全？前五角大廈顧問：還要注意一件事

▲有美國前五角大廈顧問分析，在2027年之前，兩岸關係走向還存在著一個變數。台海局勢示意圖。（圖／翻攝自中新社）
▲有美國前五角大廈顧問分析，在2027年之前，兩岸關係走向還存在著一個變數。台海局勢示意圖。（圖／翻攝自中新社）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-12 08:02:17｜2021-11-12 08:02:56

台海情勢近年持續升溫，有關北京是否攻台、何時攻台的討論也更加熱絡，美國印太司令部司令上將戴維森(Philip Davidson)今年3月曾在國會聽證會上指出，中國可能會在6年內對台動武，不過有美國前五角大廈顧問認為，在2027年之前，還存在著一個變數，就是台灣現任副總統賴清德是否將2024年當選總統一職。

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根據《日經亞洲》 報導，蘭德公司資深國防分析師、前五角大廈顧問葛洛斯曼(Derek Grossman)10日發布分析報告指，戴維森認為2027年適逢中國人民解放軍成立滿100年，確實值得以佔領台灣作為慶祝方式，不過此預測仍有點過於大膽，因為習近平雖曾明確表示必要時將動用武力，但同時也推動和平統一仍是北京的首選。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲美國印太司令部司令上將戴維森今年3月在一場聽證會上，曾提出中國可能在6年內對台動武的論述。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

至於習近平會不會策劃偷襲，葛洛斯曼認為不無可能，但至少到目前為止，並沒有明確證據證明習有這一打算；相反的，北京當局正持一種觀望態度，利用外交、經濟，軍事施壓等手段，幫助對北京友好的國民黨在2024年贏得總統大選。

此外，習近平也必須考慮解放軍是否有能力，以兩棲登陸成功入侵台灣，因為眾所周知，兩棲登陸的戰術不易實現，而從過去經驗判斷，解放軍在許多方面的能力還不足，包括策略空中補給、作業、反潛艦作戰等等。雖然中國曾在2016年進行軍事重整，以實行現代化改革，但這不必然代表戰場能力也如實提升，尤其是對1979年越戰後就沒有打過仗的軍隊而言。

葛洛斯曼也指出，雖然過去這段時間，北京頻頻採取威嚇措施，但像1995至1996年台海危機時，北京在台灣附近投擲飛彈，這類極具挑釁性的動作，至今仍未發生；馬英九任內簽署的《海峽兩岸經濟合作架構協議》(ECFA)也還未被廢止。

葛洛斯曼分析，前述這些跡象意味著2027年之前，台灣應該都還算安全，但有個潛在的巨大警告不容忽視，若目前的副總統賴清德在2024年成為總統候選人並當選，那北京對台動武的可能性就會增加，因為中國已將現任總統蔡英文視為台獨分裂勢力支持者，若2024年無法如願讓親中政黨執政，北京恐怕也無法再容忍一個曾公開表示自己是台獨工作者的人繼續在任。

不過，葛洛斯曼最後也提醒，應避免現在就妄下結論，畢竟未來幾年，還可能發生很多事，而從拜登政府的舉措看來，美國也持續加強對台灣的支持，加強對北京的威懾。

▲副總統賴清德（圖／民進黨提供）
▲葛洛斯曼認為，現任副總統賴清德是否會在2024年的大選勝出，是影響北京對台措施的潛在關鍵。（圖／民進黨提供）
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