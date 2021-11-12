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才和瑪莎拉蒂拍照　男星爆粗口轟惡少：過這一關就沒事？

▲Gino分享和瑪莎拉蒂的合照，碰巧與社會新聞沾上邊。（圖／GINO Tsa臉書）
▲Gino分享和瑪莎拉蒂的合照，碰巧與社會新聞沾上邊。（圖／GINO Tsa臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-11-12 08:00:47｜2021-11-12 08:04:24

台中逢甲大學宋姓男大學生，開車不慎和一輛瑪莎拉蒂「海神」擦撞，儘管立刻下車道歉，仍遭到3名惡少打到昏迷，目前在加護病房搶救，車主昨（11日）出面代兒子下跪道歉。對此，Gino（蔡東威）氣到爆粗口，「希望這次政府能夠做出一個讓大家信服的判決！」

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Gino 10日在粉專分享數張帥照，他穿著西裝，與一台寶藍色瑪莎拉蒂合照，愛車成癡的他，寫下：「喜歡車，就是一種生活態度，也是我努力的動力。」貼文獲得不少粉絲、藝人朋友點讚。

▲Gino私下熱愛名車。（圖／GINO Tsa臉書）
▲Gino私下熱愛名車。（圖／GINO Tsa臉書）
▲Gino與瑪莎拉蒂合影。（圖／GINO Tsa臉書）
▲Gino與瑪莎拉蒂合影。（圖／GINO Tsa臉書）
昨晚，Gino再度發文，對於前一天的照片湊巧和時事沾上邊，感到五味雜陳，坦言內心過意不去，提到惡少媽媽說「他真的一時衝動，年輕人就是這樣」，忍不住痛罵：「WTF！？這句話是不是表示只要過了這一關就沒事了？」

Gino表示，既然家人不願意及時找出問題、解決它，就不該讓這樣子的惡人在外面繼續造成傷害，「已經是成年人，做出如此荒唐大事還要靠父母出來道歉？亂世峻法，希望這次政府能夠做出一個讓大家信服的判決！」

文末，Gino衷心祈求：「祈禱，集氣，希望老天讓這個無辜的宋姓大學生趕快甦醒過來。」（編輯：楊穎軒）

▲Gino全文。（圖／GINO Tsa臉書）
▲Gino全文。（圖／GINO Tsa臉書）
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