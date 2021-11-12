甜點控有福了！療癒甜點嘉年華幸福美味一次滿足

不用出國就能品嚐幸福甜點！義享時尚廣場即日起至11月24日於4樓中庭廣場舉辦「史詩級療癒甜點嘉年華」主題甜品展，彙集逾20間超人氣甜點與最強伴手禮名店，包含日本最好吃法式吐司、函館一口起司蛋糕、台中玫瑰造型檸檬小塔等，融合「時尚」和「食尚」的消費需求，打造出南台灣最令人感到幸福的甜點基地。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-12 08:24:28
來自日本九州福岡、有日本最好吃法式吐司美譽的「IVORISH法式吐司專賣店」，首度在南台灣與大家見面，在11月21日前更推出當日購買兩款法式吐司，即贈限量福岡生吐司兌換券活動。「函館菓子工坊」讓起司控暴動的經典招牌一口起司蛋糕及巧克力生乳捲，使用日本當地濃郁的函館牛乳，入口即化的口感帶有柔和甜味，現在不用出國就能品嚐。
除了日本極具盛名的必嚐美食外，全台各地的甜點名店裏也齊聚一堂。台中網路熱搜名店「時境SHINJING」帶來獨特玫瑰造型的檸檬小塔。風糜文青界激高人氣的伴手禮名店-來自台北金華街上日式老屋「金錦町」，使用日式五三燒黃金比例工法手工製成的金箔蜂蜜蛋糕，閃耀的外型受到極高的關注。
主打香醇綿密巴斯克乳酪蛋糕「樂田囍事」、以夢幻繽紛手作千層蛋糕而極受好評的「木木江鳥衣谷」、榮獲2021食品界米其林一星風味絕佳獎章年輪蛋糕「幸福頌」、首次獨家快閃隱身高雄鹽埕文青包餡甜甜圈「兜兜圈」以及被譽為頂級饅頭界精品的「一饅頭店」，讓饕客一滿口福。
除了甜點美食，也匯集2021全台最強的伴手禮，包含回購率超高鐵盒酥餅「蒙恩聽障烘焙坊」、連續三年榮獲食品界米其林最高三星肯定「酷覓星」、台中必買蛋捲「倍事手工蛋捲」、嘉義文青質感冰品「一涼製冰所」等史詩級甜點。