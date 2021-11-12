六中全會為習近平連任開道　分析：他不單想做中國的領袖

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根據中國官媒《新華社》公布的六中全會會議公報，全會認為，總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗，是在建黨百年曆史條件下開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、在新世代堅持和發展中國特色社會主義的需要，也是做到堅決維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，確保全黨步調一致向前進的需要。
長達7000多字的會議公報，將中共百年黨史分為新民主主義革命時期、社會主義革命和建設時期、改革開放和社會主義現代化建設新時期，但對文化大革命、六四事件及中共黨史上的爭議事件幾乎隻字未提。而對於台灣議題也仍是舊調重唱，即堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。
哈佛大學艾什民主治理與創新中心主任東尼∙塞奇(Tony Saich)表示，六中全會表面上是大談過去的成就，實際上卻事關未來，透過回顧過去百年的黨史，彰顯出習近平在這個時間點上，是當之無愧的黨核心，並傳達一個訊息，即中國共產黨迫切需要習近平留任，因為只有他才能領導中國繼續前行。
前中共中央黨校校刊《學習時報》副編審鄧聿文向《自由亞洲》透露，公報提到，從歷史經驗累積的「10個堅持」中，至少有3點充滿習近平特色-堅持敢於鬥爭、自我革命與胸懷天下，連毛澤東都沒有要胸懷天下，可以看出習的雄心非同一般。
鄧聿文認為，針對習近平想藉由公報釋放的信號，他的解讀是，習近平不單要做中國的領袖，還要做宇宙的領袖。至於習近平「胸懷天下」的實現機會有多大，鄧聿文認為現在還說不準，中共把「馬克思主義中國化」向世界輸出是否會成功，鄧聿文則說，習近平作為中共第1個百年時代總結者，有了承上啟下的歷史契機，他自認要做第2個百年的開創者，到了2049年，中國若真能在國際地位上達成第2個百年成就，成為世界舞台的中心，那他就真的實現「胸懷天下」的目標了。
不過，雖然六中全會對習極盡吹捧，將習近平塑造成自毛澤東之後，在中國權力和權威最大的領導人，但外媒分析，如果連毛澤東都曾被趕下神壇，那麼習自我膨脹的氣泡破滅，可能也只是時間問題。