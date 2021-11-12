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六中全會為習近平連任開道　分析：他不單想做中國的領袖

▲中共19屆六中全會11日閉幕，通過黨史第3份歷史決議，會議公報並大力鋪陳習近的核心地位。圖為六中期間，北京街頭的習近平文宣。（圖／美聯社／達志影像）
▲中共19屆六中全會11日閉幕，通過黨史第3份歷史決議，會議公報並大力鋪陳習近的核心地位。圖為六中期間，北京街頭的習近平文宣。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-12 08:48:52

中共19屆六中全會11日閉幕，通過黨史第3份歷史決議，並發布會議公報，大力鋪陳習近平長期執政的核心地位，彰顯「習近平時代」全面來臨，習的地位大幅提升。有外媒引述專家分析，習近平想要超越前領導人毛澤東的雄心一覽無疑，甚至不單單只是要做中國的領袖這麼簡單。

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綜合《美國之音》、《自由亞洲電台》等外媒報導，中共第19屆六中全會於11日在北京落幕，為期4天的會議以及會議通過的百年重大成就決議，為現任黨總書記習近平大唱讚歌，並將習近平一舉提升到可與第1代領導人毛澤東、第2代領導人鄧小平並駕齊驅的絕對權威和歷史高位，為他在明年的中共二十大，取得第3任期一事「鳴鑼開道」。

根據中國官媒《新華社》公布的六中全會會議公報，全會認為，總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗，是在建黨百年曆史條件下開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、在新世代堅持和發展中國特色社會主義的需要，也是做到堅決維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，確保全黨步調一致向前進的需要。

長達7000多字的會議公報，將中共百年黨史分為新民主主義革命時期、社會主義革命和建設時期、改革開放和社會主義現代化建設新時期，但對文化大革命、六四事件及中共黨史上的爭議事件幾乎隻字未提。而對於台灣議題也仍是舊調重唱，即堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

哈佛大學艾什民主治理與創新中心主任東尼∙塞奇(Tony Saich)表示，六中全會表面上是大談過去的成就，實際上卻事關未來，透過回顧過去百年的黨史，彰顯出習近平在這個時間點上，是當之無愧的黨核心，並傳達一個訊息，即中國共產黨迫切需要習近平留任，因為只有他才能領導中國繼續前行。

前中共中央黨校校刊《學習時報》副編審鄧聿文向《自由亞洲》透露，公報提到，從歷史經驗累積的「10個堅持」中，至少有3點充滿習近平特色-堅持敢於鬥爭、自我革命與胸懷天下，連毛澤東都沒有要胸懷天下，可以看出習的雄心非同一般。

鄧聿文認為，針對習近平想藉由公報釋放的信號，他的解讀是，習近平不單要做中國的領袖，還要做宇宙的領袖。至於習近平「胸懷天下」的實現機會有多大，鄧聿文認為現在還說不準，中共把「馬克思主義中國化」向世界輸出是否會成功，鄧聿文則說，習近平作為中共第1個百年時代總結者，有了承上啟下的歷史契機，他自認要做第2個百年的開創者，到了2049年，中國若真能在國際地位上達成第2個百年成就，成為世界舞台的中心，那他就真的實現「胸懷天下」的目標了。

不過，雖然六中全會對習極盡吹捧，將習近平塑造成自毛澤東之後，在中國權力和權威最大的領導人，但外媒分析，如果連毛澤東都曾被趕下神壇，那麼習自我膨脹的氣泡破滅，可能也只是時間問題。

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