宏都拉斯總統葉南德茲訪台　將於今晚抵達桃園機場

我國友邦宏都拉斯即將在這個月的28日舉行總統大選，不過現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）昨（11）日在個人推特及宏國總統府網站上宣布，將應總統蔡英文之邀訪問台灣。外交部方面今天上午也正式宣布，葉南德茲伉儷應我國政府邀請，在外交部長羅薩雷斯（Lisandro Rosales）夫婦等陪同下，將於今晚抵達台灣。
記者丁上程／綜合報導
2021-11-12 08:53:13
外交部方面表示，葉南德茲總統伉儷訪台期間，將會晤總統蔡英文，彼此祝賀台宏建交80週年，並接受蔡總統款宴；葉南德茲總統另將見證羅薩雷斯外長接受我國政府頒贈「大綬景星勳章」、參加外交部歡迎晚宴、參訪中美洲銀行（Central American Bank for Economic Integration, CABEI）駐台國家辦事處等。
外交部強調，葉南德茲總統此行是第四度訪問台灣，他曾於民國104年7月及105年10月以總統身分來訪，並前於99年9月以宏國國會議長身分偕夫人訪台。本次訪團成員另包括宏國總統府秘書長卡多納（Ricardo Cardona）夫婦、財政部長馬塔（Luis Mata）夫婦、總統府新聞部長卡絲媞優（Sandra Castillo）等重要官員共11人。
外交部說，中華民國與宏都拉斯共和國長期以來在經貿、基礎建設、公共衛生、農業、教育及婦女賦權等各領域合作交流密切，兩國邦誼友好。