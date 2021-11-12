MSCI調整台股權重「雙降一升」　台股盤中急拉漲逾140點

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至於MSCI台灣指數成份股方面，本次成分股新增3檔，刪除3檔，指數成分股將維持87檔，並有18檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為新增成分股力旺，其權重為0.44%，權重調降最多的成分股為台積電，調整後之權重為45.01%。
台北股市今（12）日開盤漲27.03點，加權股價指數以17479.55點開出，9點40分後，晶圓雙雄買單拉抬，台積電漲5元來到611元、聯電則來到63.8元，漲幅2%以上。金融股也助攻，華南金、開發金、永豐金漲1到2%，大盤急拉漲140點，來到17595點。
法人指出，全球經濟復甦目前受到疫情變化及供應鏈瓶頸影響，成長漸呈趨緩，加上當前市場聚焦各大經濟體央行縮減購債、升息動向以及居高的通膨，造成近期國際金融市場偏向震盪。然而預期未來在供應鏈正常化後，經濟動能與就業發展將有所支撐，通膨也有望回降。
法人認為，觀察台灣景氣對策信號燈連續八個月呈現紅燈，領先及同時指標之變化反映疫情影響已減緩。隨疫苗完整接種率持續提高、管制措施陸續放寬以及振興五倍券帶動下，內需消費可望逐漸回溫，而出口部分有望在供應鏈問題緩解後保持亮眼表現，使金融市場有基本面支撐，惟在面臨疫情變化不定及主要經濟體逐步調整寬鬆貨幣政策動向之壓力下，可能增加金融前景之不確定性。
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