台灣站在十字路口 民進黨英系站街頭訴求「四個不同意」
為向民眾訴求「重啟核四、公投綁大選、珍愛藻礁、反萊豬」四大公投，必須投出四個不同意的票，民進黨英系新北市立委羅致政、江永昌今（12）日率地方民代暨新生代的市議員參選人，無懼風雨在新北市板橋火車站的周邊，宣揚「四個不同意，台灣更有力」的訴求。
記者陳志仁／新北報導
2021-11-12 10:19:14
羅致政說，今天選在板橋最主要的一個路口，舉辦「台灣在路口、正確向前走」的公投宣講活動，為的是向民眾訴求年底公投，必須投出四個不同意的票，這也是他邀集中央與地方民代一系列街頭宣講的第一步，盼喚起民眾對這次公投四案的認識與重視；未來在其他的區域仍會有宣講，希望在最後一個月的時間，把握每個時刻全力衝刺。
江永昌強調，公投的命題與論述，需要讓民眾更詳細的了解，透過這次「四個不同意，台灣更有力」的活動，來讓更多人關注與明白；此外，新北市議員黃俊哲、彭佳芸、鍾宏仁、周雅玲、廖宜琨也分別向民眾呼籲，1218公投與台灣的命運攸關，希望大家堅定支持走正確的路擇，台灣如同站在十字路口，請大家務必做出正確的抉擇，讓台灣向前走。
立委羅致政辦公室指出，為全力展開「四個不同意，台灣更有力」公投宣傳活動 ，民進黨英系中央、地方民代，及新北市新生代市議員參選人陳霖漢、黃琳、台北市議員參選人陳聖文採取團隊戰，今日無懼風雨在新北市板橋火車站周邊（漢生東路、縣民大道路口)），分站四個路口向市民問早；並以鮮明舉牌的方式，宣揚「四個不同意，台灣更有力」的公投理念。