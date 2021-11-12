網軍「黑外交官」釀死！卡神楊蕙如一審遭判6個月

「卡神」楊蕙如被控操作網軍蔡明福透過PTT發文帶風向，在2018年日本關西機場事件中，詆毀台北駐大阪經濟文化辦事處，間接導致大阪辦事處處長蘇啟誠輕生；台北地院今（12）日依侮辱公署罪判楊蕙如、蔡福明均6月徒刑，可易科罰金18萬，可上訴。
編輯中心/綜合報導
2021-11-12 10:14:21
2018年9月4日，強颱「燕子」肆虐日本，多位台籍旅客受困嚴重積水的大阪關西機場，我國駐日代表謝長廷挨轟沒積極處理，甚至出假新聞稱中方已調派巴士前往救援、台灣旅客要求上車等，隨後PTT出現蔡明福用帳號「idcc」PO文表示，「大阪駐日代表處直屬於外交部，和小夫（謝長廷）所管的東京駐日代表處並不互相隸屬…大阪處的態度的確很惡劣，是一群垃圾的老油條，講難聽一點叫做黨國餘孽」等語，直指大阪辦事處不聽謝長廷號令、應負事件全責。
隨後社會輿論開始究責大阪辦事處，間接導致大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，該事件引發關注，檢方查出，蔡明福當時使用楊蕙如的wifi分享上網，文章PO出後1分鐘，楊蕙如就轉貼到LINE群組，要求其他網軍「幫高調」轉發推文，檢方起訴楊蕙如和蔡明福涉犯侮辱公署等罪嫌。
檢方認為，蔡福明發文內容毫無具體事實，指大阪辦事處「爛到不行」、「垃圾」、「黨國餘孽」，都是充斥侮辱性的言詞。台北地院今依侮辱公署罪判楊蕙如、蔡福明均6月徒刑，可易科罰金18萬。可上訴。（編輯：孫唯容）