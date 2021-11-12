日職／喜愛日本文化　大聯盟282轟巨砲希望留日本

日本職棒（NPB）歐力士猛牛洋砲Adam Jones日前9月就提前離隊。根據日媒《Full-Count》報導，Adam Jones的經紀人Nez Balelo表示，Adam Jones非常喜歡且接受日本的文化，2022年仍希望在日本打球。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-11-12 10:42:01
Adam Jones的經紀人Nez Balelo加州的大聯盟各隊總經理會議接受採訪時表示，Adam Jones這些日子在日本過的非常開心、順利，當初決定把他送到日本，如今Adam Jones已經樂於接受日本文化，此外像他這樣的美國選手在日本活躍是一件非常好的事情。
36歲的Adam Jones在大聯盟擁有282轟的實績，2019年季後以2年800萬美元的合約加入歐力士，不過本季只出賽72場，繳出打擊率2成34、4轟和23打點的成績。9月時Adam Jones以「家族中有人遭遇不幸」提早離隊返鄉。
單論球場上的表現，Adam Jones的帳面成績可能與合約價值稍有落差，但Adam Jones為隊友帶來的經驗傳承，更是這位大聯盟球星的身上無價之寶。歐力士的2021年球季尚未結束，Adam Jones的合約或許要等高潮系列賽，甚至日本一系列賽結束後才會開始談。