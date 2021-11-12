名家論壇》趙君朔／共和黨人為何閃電空降台北？

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當然異常之處還遠遠不只這三點，這六位共和黨籍參眾議員組成的混合團也是相對少見。通常美國國會議員外訪都是以參議院或是眾議院為單位出訪，在這次消息剛發布只說從馬尼拉飛來但不透露是誰非來時，就有關心政治的網民去查目前美國的國會議員到底誰在東南亞，結果查到有四位民主黨籍的眾議員9號還在曼谷。另外2016由共和黨籍的參議員軍事委員會主席馬侃率領另外六名國會議員訪台，雖然都是共和黨籍，但也都是參議員。
而更特別的是，這6位共和黨的參眾議員其實只有兩位John Cornyn與Brian Fitzpatrick和台灣/兩岸相關事務的關聯算深，但連他們2人應該都是首次訪台而非常客，其他和台灣/兩岸事務關連不大的4人就更不用說了，而且剩下的4人中還各有一位參眾議員是上任不到兩年的菜鳥議員(Tuberville 參議員是去年當選，Jack Ellzey是在今年上半年的德州種議員補選中獲勝)。
所以其實講的殘忍一點，此次根本是忽然冒出了一票共和黨的兩院雜牌軍到了台灣，來訪議員的背景和上次2016年7位共和黨重量級參議員所專精的領域都和軍事或是亞太情勢相關很不同，但如果再從媒體透露他們六人兩天在台的行程去看，那麼讓人玩味的地方就更多了!!
首先除了和蔡總統還有國安會官員見面這是非常合理的安排只是罕見地完全不公開，也沒有後續報導或是官員、立委的補充說明。這六位議員和美軍現役軍官還成為美台外交史上首批進入國防部聽取簡報的國會議員，次日還到新竹去拜會台積電，然後昨日傍晚離台時，竟然不是搭乘載它們來台的軍機而是自行前往機場搭乘民航機。
先從去國防部聽取簡報和參訪台積電來看，雖然到底談了什麼一樣是雙方外交部門都守口如瓶，但可以合理推斷他們就是來評估兩岸如果發生戰爭，台灣的準備情況如何，還有萬一不幸台灣落入中共手中，台積電無法出貨給美國和其他世界主要客戶的衝擊有多大。這不是什麼沒有根據的主觀猜測，因為兩岸緊張情勢的不斷升高，除了關心戰爭發生的可能性和台灣是事關民主與威權陣營對抗的橋頭堡之外，被討論最多的就是如果沒有台積電生產目前市佔率高達8成5的高階晶片對世界經濟的衝擊為何。
首先喚起全世界關注此問題的從去年12月投資銀行界明星摩根史坦利的新興市場部門主管Ruchir Sharma在紐約時報的一篇投書《台灣是全世界最重要的地方開始》，到今年4月經濟學人雜誌封面故事《台灣，全世界最危險的地方》專題中先詳細討論了台海的戰爭風險，另有一文是專門在講台積電的高階晶片。到了6月又有美國名智庫布魯金斯研究院的台籍研究員也是投行明星出身的林夏如博士撰文提醒台灣經濟需要分散過度依賴晶片的風險，而最近美國商務部為了確認全球供應鏈緊張的程度要求台積電交出敏感出貨資料，台積電在截止期限前果然和韓國廠商一樣"自願"交出了資料一樣引起了廣泛的討論。
但目前媒體轉述可能是官方說法都表示這六位議員是為了南海安全或是考察印太各國實際需求，以納入新一年國防授權法最後版本。但從這六人在國會參與的委員會(只有Tuberville參議員是該院軍事委員會的成員）、來台的行程還有根本沒有其他印太區域國家報導他們的到訪來看，就知道這只是一種障眼法來掩飾他們出訪的真正目的地就是台灣以預告台海情勢很快會有變化，再配上一些收集訊息的行程來幫助他們評估如果局勢往壞的方向走美國要如何應對。
而這兩天一路保密的訪問行程竟然是以議員們去機場搭民航機離開結束而不是搭來時乘坐的軍機也讓人忍不住考慮另一種可能性，這個共和黨議員訪問團有可能根本不代表美國政府來討論美台關係，而是自行前來向蔡總統表達他們和現任政府對中/對台政策的不同調並表達共和黨對台灣的支持之意。這是有別於他們六人是接受拜登政府委託來台傳達下周拜習線上峰會談到台灣內容的另一種可能性。現在因為相關訊息太少，完全無法判斷何者機率較大但從目前流出來的少數訊息來看兩者皆有可能。
不論是拜登政府委託或是他們自發性前來，最可能的目的還是來預告拜習峰會將會有對台灣不利的事情公布，這就是為何此類訪問中一向都是高調，賓主愉快在大批記者面前合照的部分本次完全沒有。在台灣少數關心的人感到好奇卻苦無資訊時，外交部竟然只派出北美司副司長的中級官員來做一樣很模糊的簡短說明，這充分暗示了他們來沒有帶來足以公諸於世的好消息，那怕是一點場面話也好。
如果他們真的是來考察南海安全或是了解印太各國需求已納入國防授權法，根本毫無道理弄得如此神秘，讓官員無法說出口。更別忘記這些人並非現任官員，完全有權利公開表達自己對台海情勢的立場，會弄成這樣幾乎可以斷定他們帶來了現在完全不能公開、連對媒體暗示一下也不行的不利消息給蔡總統、國安團隊和國防部。
那麼他們是被拜登政府告知然後被委託來報憂的還是無意間探聽到這個消息基於義憤自動跑來的呢? 如果是前者、關鍵人物就是德州資深參議員John Cornyn 。根據大牌記者Bob Woodward剛出版不久的新書《憤怒》一書中的記載，去年大選剛完Cornyn 就當過共和黨和拜登陣營聯絡的窗口，這個任務是和他在長期在參院共和黨黨團共事的共和黨領袖McConnell委託他的。這次可能反過來由拜登政府透過上次聯絡人，6月來台快閃的拜登參議員職位接棒人Chris Coons 請他幫忙找共和黨議員一起來台灣私下先透露拜習會的台灣相關內容。
會故意讓他組純共和黨的訪問團來也很可能是因為要傳達的事情很敏感但同時拜登政府想重申一些美國對台灣的保證，就是類似當年美國和中共簽訂了讓與論大嘩的817公報後為了做損害控制和安撫台灣，雷根又用口述的方式做了6項保證。為了增加美方保證的可信度，Cornyn還刻意找了一位和拜登政府關係不好的參議員同事(Tuberville是一位非常挺川普的新科參議員)來證明這不是純粹代表拜登政府來講空話安撫而是要給一些堅實的保證。
另外也因為事情極度敏感，Cornyn根本不可能找影響力巨大、和媒體關係良好的明星保守派參議員同事如Ted Cruz、Tom Cotton、Josh Hawley等人，因為這些和拜登政府嚴重對立的保守派明星一知道這些內情後恐怕會馬上洩漏給媒體。所以Cornyn 找了Tuberville、Craop和Lee三位和台灣/台海情勢沒什麼關係的局外人來幫忙。另外為了讓整個團代表整個共和黨，Cornyn還找了共和黨同樣是代表德州，今年剛當選的最資淺眾議員Jack Ellzey一起來，可能又透過他找到了比較關心台灣事務，在9月便公開表達過打算訪台的Brian Fitzpatrick加入訪問團。
而對照Brian Fitzpatrick 9月的大方表態，這次人真的來了，如果說只是恰巧碰上了拜習線上峰會下周要舉行的消息也公布，那麼這時候出來接受媒體訪問，表達一下自己的憂慮甚至是對拜登政府的批評應該再正常不過，但這次連媒體用各種角度遠遠搶拍到的照片都沒有拍到他，像個隱形人一樣，用最基本的常識推論應該也知道現在的情況絕非他9月時提到的”訪問"該有的樣子吧? 況且當時台灣外交部還透過發言人大方回應他說歡迎來訪，這卻對他有沒有來卻絕口不提，可以想見一定是來討論無法曝光的重要事情。
如果是自行探聽到消息基於義憤前來，那麼就不一定是Cornyn受委託然後開始組團，也有可能是挺川的Tuberville發動這次訪問。並比較能解釋為何離開時不是乘坐來時搭的軍機，來時能搭乘軍機是因為Jack Ellzey是海軍出身爭取到一次乘坐軍機的機會，但因為不是替政府執行任務所以離開時剛好海軍軍機都已經有其他政府或軍事上的任務而無法再次應他之請來台接人。
此外這次是有現役軍人陪同共和黨議員一起進行訪問也很特殊，也許正是因為拜登政府對於這個倉促成軍的自發性雜牌軍訪問團會說些什麼感到不放心，所以答應用軍機送他們來之餘，刻意安排美軍一起隨行好掌握他們到底說了什麼，畢竟在這種情況下派出現任政府的官員陪同會讓官員陷入非常尷尬，面臨台灣政府當面質問到底真相為何的風險。
總之從拜登政府上台後9個月的行為模式來看，他的國安外交團隊反覆強調為了避免美中的競爭滑向衝突而需要和中共接觸控管競爭，但中共就藉此頻頻施壓要美國讓步，但為了避免普遍對中共沒有好感的民意與共和黨議員反彈，拜登政府總是在緩緩對中共做出讓步時，會同步放出一些友台的消息來做"避險"。
比方說在9月拜登公開證實雙方外交官一直在協商並剛和習近平通話要求他以更合作的態度進行後續協商時，就同步放消息給《金融時報》說考慮讓台灣駐美代表處更名，但之後雙方協商順利並衍生出楊潔篪和蘇利文10月6號在日內瓦的會談後便石沉大海。這次在拜習線上峰會的時程一公布，馬上又有布林肯在紐約的論壇上表示如果中共犯台，美國和盟邦會採取行動。很不幸地到目前為止拜登政府所有關於台灣的正面宣示都是在出了引人疑慮的大事或是美中在積極接觸時才放出來的，而且絕對看不到實際行動的後續，但對本屆美國政府期望太高，被某些高唱因為結構性因素，拜登政府必將延續對中強硬、對台友善路線的粉專誤導的多數台灣人因此很快失去了警覺性。下周一的拜習峰會會是一個冷靜下來，好好思考蔡總統10月兩次出乎意料強硬談話內涵的好機會。
●作者：趙君朔／紐約大學政治學博士候選人、時事評論員
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